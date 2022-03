Für Frieden und Klimaschutz: FFF demonstrieren am Freitag in der Kaufbeurer Altstadt

Fridays for Future ruft am 25. März wieder zum globalen Klimastreik auf. Auch die Kaufbeurer FFF-Gruppe macht mit. Wann es losgeht und wo der Demozug verläuft.

22.03.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Erneut ruft Fridays for Future (FFF) für den 25. März zu einem globalen Klimastreik auf. „People not Profit“ lautet das Motto. Auch die Kaufbeurer FFF-Gruppe beteiligt sich mit einer Demonstration an dem weltweiten Aktionstag.

Demozug startet am Zollhäuschen

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Zollhäuschen, um 13.30 Uhr startet der Demozug durch die Fußgängerzone Richtung Kaiser-Max-Straße. Im Anschluss an die Demo laden die Organisatorinnen und Organisatoren zur Diskussion in den „Eckpunkt“ (Schmiedgasse 17) ein.

Für das Klima und gegen den Krieg

Angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine wird am Freitag, 25. März, für Klimagerechtigkeit demonstriert – und für Frieden. „Kohle, Öl, Gas, für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden Tag hunderte Millionen Euro an Putin“, so FFF. Deutschland habe sich von Putins Energien abhängig gemacht – Profis haben gewarnt, aber man habe nicht auf sie gehört. „Jetzt stehen wir vor den Konsequenzen: Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen und wir sind politisch erpressbar geworden.“

Untere Kaiser-Max-Straße gesperrt

Von 13 bis 16 Uhr ist die untere Kaiser-Max-Straße wegen der Veranstaltung für den Verkehr komplett gesperrt. Die Zufahrt ab der Sedanstraße nach links in die obere Kaiser-Max-Straße ist möglich, ebenso die Zufahrt über das Rosental in den Ringweg.

Lesen Sie auch: Zur Klima-Demo im September 2021 kamen über 160 Menschen in die Kaufbeurer Altstadt.

Lesen Sie auch

Demonstrationen in Bayern Fridays for Future protestiert in Bayern gegen Krieg in der Ukraine

Fridays for Future in Kaufbeuren: deutlich weniger Teilnehmer waren es Ende Oktober 2021.