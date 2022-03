Gesamtsieg für Noah Schüttler im Biathlon

Noah Schüttler vom SC Kaufbeuren gewinnt den Deutschlandpokal der U16 im Biathlon. Am Arber überzeugt der Oberbeurer aber vor allem in der Staffel.

17.03.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Noah Schüttler hat die Gesamtwertung des Biathlon Deutschlandpokals 2021/2022 in der Altersklasse U16 gewonnen. Der 15-jährige Biathlet des Ski-Club Kaufbeuren setzte sich nach 14 gewerteten Rennen mit 317 Punkten gegen die bundesweite Konkurrenz durch.

Probleme am Schießstand

Beim Finale im Bayerischen Wald im Arber Skistadion hatte Noah Schüttler in den beiden abschließenden Disziplinen – Sprint und Verfolgung – vor allem am Schießstand Probleme. Dadurch kam der Oberbeurer in den Tageswertungen nicht über Rang 7 im Sprint und Rang 12 in der Verfolgung hinaus. Die beiden Ergebnisse gingen allerdings als Streichresultate in die Gesamtwertung des Biathlon Deutschlandpokals ein. Denn Schüttler hatte vor allem in der ersten Saisonhälfte mit insgesamt fünf Tagessiegen bereits den Grundstein für den Gesamtsieg gelegt. Deshalb konnte die Konkurrenz um den zweitplatzierten Korbinian Kübler (SC Hammer), der am Arber beide Einzelrennen gewann und in der Endabrechnung auf 291 Punkte kam, nicht mehr aufschließen.

In der Staffel läuft es

Nachdem Noah Schüttler den Gesamtsieg in der Tasche hatte, konnte er dann zum Abschluss der drei Wettkampftage am Arber in der Staffel der Landesverbände der Altersklassen 16/17 über 3x 7,5 km befreit auflaufen. Als Startläufer der zweiten Staffel des Bayerischen Skiverbands gelang dem Schüler des Jakob-Brucker-Gymnasiums eine der besten Laufzeiten. Zudem räumte der 15-Jährige mit insgesamt fünf Nachladern auch alle 10 Scheiben ab. In der Endabrechnung kam die zweite BSV-Staffel trotzdem nur auf Rang sechs ins Ziel, gewann aber das interne Duell mit der ersten BSV-Staffel mit sieben Sekunden Vorsprung. Der Sieg ging an die erste Staffel des Skiverband Baden-Württemberg.