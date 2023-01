Gesungenes Grauen im Kaufbeurer Kino

Der Kulturring zeigt einen aus Szenen des Musiktheaters „Kain & Abel“ montierten Film. Warum diese Aufarbeitung der NS-Krankenmorde besonders unter die Haut geht.

31.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Einen Filmabend, der beim Publikum lange nachklang, veranstaltete der Kulturring Kaufbeuren zum Holocaust-Gedenktag im Corona Kinoplex. Gezeigt wurde der künstlerisch bearbeitete Mitschnitt einer Aufführung des Musiktheaters „Kain & Abel“, das der Isnyer Komponist Hans-Christian Hauser 2016 geschaffen hat. Darin geht es um die Krankenmorde während des Hitler-Regimes in der psychiatrischen Klinik Kaufbeuren-Irsee. Dieser unmittelbare lokale Bezug sorgte zusammen mit der musikalischen und dramaturgischen Gestaltung dafür, dass der Film unter die Haut ging – selbst wenn das dargestellte Grauen der NS-„Euthanasie“ inzwischen allgemein bekannt ist.

Michael von Cranach, früherer Ärztlicher Direktor des Kaufbeurer Bezirkskrankenhauses, hat beratend mitgewirkt

Hauser hat Passagen aus Briefwechseln und Krankenakten aus den Beständen der Kaufbeurer „Anstalt“ in einer modernen Klangsprache vertont, die das Verstörende der oft mit bürokratischer Selbstverständlichkeit dokumentierten Gräueltaten an den Patienten noch verstärkt. Beraten wurde er dabei von Michael von Cranach, früherer Ärztlicher Direktor des Kaufbeurer Bezirkskrankenhauses und international gefragter Experte zur Psychiatrie während der NS-Zeit, wie der Mediziner und Publizist Dr. Till Bastian in seinen einführenden Worten vor der Vorführung im Corona-Kino berichtete.

Komponist Hans-Christitan Hauser verknüpft die Schicksale mehrerer "Euthanasie"-Opfer

Im dem Musiktheater für Vokalsolisten und Kammerorchester sind die Schicksale von mehreren „Euthanasie“-Opfern, die in Kaufbeuren und Irsee untergebracht waren, verknüpft: Der bei seiner Ermordung erst 16-jährige Ernst Lossa, die jüdische Memmingerin Berta Weill, die auch ihre großbürgerliche Herkunft nicht vor dem gewaltsamen Tod bewahren konnte, eine junge Arbeiterin in der Landwirtschaft, die aus der Ukraine ins Allgäu gebracht wurde, sowie einige Kinder, an denen Ärzte grausame Versuche mit einem Tuberkulose-Impfstoff vorgenommen haben. Zu Beginn und am Ende lässt der Komponist einen jüdischen Kantor Verse aus dem Alten Testament vortragen: die Geschichte des Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, aber auch tröstliche Psalmtexte. Dadurch erhält das Werk neben der dokumentarischen auch eine eine theologisch-philosophische Dimension.

Technische Unzulänglichkeiten verstärken die verstörende Wirkung

Die Sopranistin Maria Anelli, die als Berta Weill auch auf der Bühne stand, zerlegte eine Videoaufzeichnung des Stücks in rund 60 Sequenzen und kombinierte diese neu zum nun vom Kulturring gezeigten Film. Dass diese Montage sichtbar und hörbar nicht für eine Aufführung in einem Hightech-Kinosaal konzipiert war, verstärkte die verstörende Wirkung eher noch. Angesichts der schockiereden Bilder und Töne von „Kain & Abel“ wären aber einige der eingesetzten Videoeffekte nicht mehr notwendig gewesen. Aber auch das tat der nachhaltigen Wirkung dieses erfreulich gut besuchten Filmabends keinen Abbruch.