Vierte Generation in Blonhofen: Luis Janser folgt Peter Banholzer

Der deutsche Vizemeister im Supermoto, Peter Banholzer aus Blonhofen, schickt nach seinem Karriereende nun seinen Stiefsohn ins Rennen.

28.05.2023 | Stand: 20:11 Uhr

Im zarten Sportleralter von nur 26 Jahren hatte sich Peter Banholzer aus dem Rennsport verabschiedet. Der Blonhofener tat dies – von seinem Fanclub gefeiert – am letzten Renntag der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) im Supermoto vorige Saison immerhin als deutscher Vizemeister. Nun tritt sein Stiefsohn auf den Plan: Der zwölfjährige Luis Janser landete bei seinem Debüt in der IDM in Klasse der Einsteiger (Rookies) auf den Plätzen fünf und vier.

Opa, Vater und Mutter, zwei Brüder und nun der Stiefsohn

Motorradsport liegt in der Familie: Peter Banholzers Opa war bei Bergrennen dabei, Mutter Tina und Vater Ralf fuhren Straßenrennen – und Peter fuhr zusammen mit seinem Bruder Max über 15 Jahre Supermoto (beide AMC Kempten). Während der jüngere Bruder nun im Motocross unterwegs ist, hat Peter seine Karriere beendet – vorläufig: Zum einen gibt er noch Lehrgänge, an denen zum Beispiel sein Stiefsohn teilnimmt. „Hier lag die Aufmerksamkeit auf flüssiges Fahren, die Strecke in ganzer Breite auszunutzen, und Starttraining. Na ja, was soll ich sagen: Ich muss mich fragen, weshalb ich mir immer so viel Druck am Start mache, denn selbst den Großen bin ich am Anfang davon gefahren“, meinte Luis Janser danach.

Kopfweh und Kopfsache vor dem ersten Rennen

Und natürlich trainiert Peter Banholzer noch auf diversen Strecken – sowohl Supermoto als auch Motocross. Bei einem dieser Trainings war Janser in der Saisonvorbereitung gestürzt: „Eigentlich lief es bis zum letzten Turn ganz gut. Jedoch unterlief mir ein gravierender Fehler, und so stürzte ich bei der Landung von zwei Metern Höhe mit dem Kopf voraus auf den Boden.“ Doch Luis Janser überstand den Unfall und war zum Saisonbeginn der IDM in Schleiz wieder fit. Für Peter Banholzer war die Rückkehr ungewöhnlich: „Als wir am Schleizer Dreieck angekommen sind, haben wir als aller erstes unser Lager aufgeschlagen. Da Luis seit diesem Jahr alleine mit seinem Motorrad unser Zelt hütet, ging es ratzfatz“ erzählt der dreifache Mannschaftsvizeweltmeister – der dann erst einmal seine alten Kumpels in der Seniorenklasse begrüßen ging.

Luis Janser bei der IDM im Supermoto in Schleiz.

In der Rookie-Klasse erlebte Janser seine ersten Trainings – und holte am Ende Startposition fünf: „Zufrieden sah er nicht aus, aber mittlerweile wissen wir ja, dass Luis meistens immer erst im Rennen zeigt, was in ihm steckt“, erzählt Banholzer. Und trotz seiner Startangst legte Janser im ersten Lauf einen „Bombenstart“ hin. Im Ziel wurde er zunächst als sechster gewertet, doch der vor ihm liegende Fahrer wurde aufgrund einer Unsportlichkeit zurückgestuft.

Vierter Platz im Gesamtklasement für Luis Janser

Im zweiten Lauf kam Janser zwar langsamer aus dem Startgatter, war jedoch schnell auf der Strecke. Da die aber selten Überholmanöver zulässt, sprang am Ende der fünfte Platz heraus – dieses Mal wurde der Viertplatzierte wegen eines Frühstarts zurückgestuft und Janser kam auf den vierten Rang. Damit ist der Zwölfjährige im Gesamtklassement fünfter. „Ganz zufrieden war er noch nicht mit seiner Leistung, aber er hat gesehen, dass er das Zeug dazu hat, ganz vorne mitzufahren“, resümierte Mutter Alina. Aber Banholzer war stolz, dass Linus das, „was die beiden trainiert haben, trotz allem sehr gut umgesetzt hat“.