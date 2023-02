Diese Aktionen sind am Weltfrauentag in Kaufbeuren geplant

Rund um den Frauentag, 8. März, stellt die Gleichstellungsstelle ein Programm in Kaufbeuren auf die Beine. Was geplant ist und welche Akteure sich beteiligen.

28.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Frauen müssen immer wieder kämpfen – für Gleichberechtigung, bessere Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit. Seit 1911 wird dieser Kampf weltweit am 8. März besonders bekräftigt und gefeiert. Die Kaufbeurer Gleichstellungsstelle lädt in diesem Jahr wieder zu Aktionen rund um den Internationalen Frauentag ein.

Auftakt bildet der Weltgebetstag

Den Auftakt bildet der Weltgebetstag am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in den Kirchen St. Martin in Kaufbeuren und Herz Jesu in Neugablonz. Das Thema lautet: „Glaube bewegt“, im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Land Taiwan. Am Samstag, 4. März, von 14 bis 17 Uhr, laden Afghanische Frauen im Rahmen des Kaufbeurer Frauentreffs ein und bieten neben afghanischen Essen Vorträge über die Situation der Frauen in ihrem Land und die Familienstrukturen in Afghanistan an.

Afghaninnen berichten über Situation der Frauen in ihrem Land

Der Treff findet im Generationenhaus Kaufbeuren statt. Am Samstagabend um 20 Uhr zeigt das Podium „Attacke Herz – Bertolt Brecht und die Liebe“, eine Melange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, Gedichten und Texten.

Am Dienstag, 7. März, ist Equal Pay Day – Frauen werden derzeit im Schnitt um 18 Prozent schlechter für ihre Arbeit bezahlt, als ihre männlichen Kollegen. Mit verbindlichen Standards sollen Frauen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichberechtigt am wirtschaftlichen Leben teilhaben. Die Stadtbüchereien in Kaufbeuren und Neugablonz stellen Büchertische dazu und zu weiteren Themen rund um den Weltfrauentag bereit – vom 7. bis zum 17. März zu den Öffnungszeiten. Am Dienstag, 7. März, findet von 15 bis 17.30 Uhr im JUZEng ein Mutter-Tochter-Nähkurs statt. Zum internationalen Frauenfrühstück lädt am Mittwoch, 8. März, 9 bis 12 Uhr, das Generationenhaus ein.

Mitarbeiterinnen des Kaufbeurer Frauenhauses verteilen Rosen und Flyer

Mitarbeiterinnen des Kaufbeurer Frauenhauses macht am Weltfrauentag, Mittwoch, 8. März, von 10 bis 12 Uhr auf Wege aufmerksam, wie sich Frauen aus häuslicher Gewalt befreien können. Unter dem Motto „Stoppt die Gewalt an Frauen“ verteilen sie Flyer und Rosen am Buron Center, am Forettle Center und Kaufland.

Um 19 Uhr beginnt das Konzert „Große Komponistinnen der Romantik und Moderne“ der Musikschule Kaufbeuren im Stadtsaal Kaufbeuren, der Eintritt ist frei.

Texte zur iranischen Protestbewegung

Eine Szenische Lesung unter dem Titel „Jin! Jiyan! Azadi! – Frauen Leben Freiheit“ mit Musik von Quergestreift gibt es am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Stadttheater. Frauen der Kaufbeurer Theaterlandschaften lesen Texte zeitgenössischer, iranischer Autorinnen, persische Gedichte und Märchen.

Am Freitag, 10. März, lädt das AELF zur Aktion „Mit Genuss und in Bewegung mitten im Leben“ und „Knochenstark essen – mitten im Leben“ ein. Am Mittwoch, 15. März, bietet die Gleichstellungsstelle zusammen mit der Volkshochschule Kaufbeuren den Workshop „Selbstbestimmter Auftreten“ an.

Eine Führung „Feuer & Frauen“ mit Sekt-Empfang bietet am Samstag, 15. April, 15 Uhr, das Feuerwehrmuseum an. Frauen erzählen Feuerwehrgeschichte – nicht nur für Frauen.

Programm läuft bis Ende April

Noch viele weitere Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag sind bis Ende April geplant. Das ausführliche Programm liegt in der Stadtverwaltung Kaufbeuren und an zahlreichen Stellen in der Stadt aus und ist auch unter www.familie.kaufbeuren.de unter Gleichstellung/Veranstaltungen zu finden. Dort finden Interessierte auch Informationen zu den Veranstaltungsorten, Anmeldemöglichkeiten und Kartenreservierung für die einzelnen Angebote.