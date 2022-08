Internet und Telefon ausgefallen - Kunden in Irsee betroffen

40 Kunden von Vodafone in Irsee (Ostallgäu) sind betroffen: Bei ihnen funktioniert das Internet nicht - einige haben auch kein Netzanschluss beim Telefon.

09.08.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Seit Tagen sind in Irsee einige Bürger ohne Internet und teilweise ohne Telefonanschluss – betroffen sind allerdings nur Kunden von Vodafone. Seit Ende Juli oder Anfang August gebe es die Probleme, von denen Privatkunden genauso betroffen sind wie Gewerbetreibende.

Kein Ansprechpartner aufzutreiben

Aber das Hauptproblem sei, erklärt Bürgermeister Andreas Lieb, es gebe keinen Ansprechpartner bei dem Unternehmen. Stattdessen lande der Kunde bei einer endlosen Bandansage oder letztlich bei einem Mitarbeiter, der leider auch nicht weiterhelfen könne, berichtet der Bürgermeister.

Lokale Einschränkung der Mobilfunkstation

Doch einen Hoffnungsschimmer gibt es nun: „Ich kann vorab bestätigen, dass wir aktuell eine lokale Einschränkung an unserer örtlichen Mobilfunkstation in Irsee haben. Davon betroffen sind 40 Mobilfunkkunden, denen kein oder ein schlechteres Netz zur Verfügung steht als gewohnt“, teilt Konzernsprecher Volker Petendorf mit. Das Unternehmen arbeite derzeit an dem Problem - und habe es am frühen Dienstagabend auch gelöst, erklärt Petendorf: "Jetzt funktioniert wieder alles."