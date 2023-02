Kaufbeuren will für 40.000 Euro ein Kunstwerk im öffentlichen Raum aufstellen

Nach langer Zeit könnte wieder ein Kunstwerk in Kaufbeuren errichtet werden. Für das Wolkenhaus ist noch immer kein neuer Platz gefunden. Welche Ideen es gibt.

10.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Folgt auf das Wolkenhaus eine Gedenkstätte für Sportlegenden? Nach langer Zeit könnte in der Stadt mal wieder ein Kunstwerk errichtet werden. Die Stadt beschäftigt sich mit einer Tafel, die an große Athleten Kaufbeurens erinnern soll. Die Freien Wähler hatten diese Würdigung angeregt. Fraktionschef Bernhard Pohl wollte dies jedoch ausdrücklich nicht mit dem hoch umstritten Wolkenhaus in Verbindung sehen. Eine Polarisierung in Verbindung mit dem Gedenken an Personen – so etwas soll unbedingt vermieden werden.

