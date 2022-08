Versehentlich wurde ein sechs Monate altes Kind am Mittwochnachmittag in einem Auto eingesperrt. Was passiert ist und wie das Baby befreit wurde.

17.08.2022 | Stand: 20:57 Uhr

Dramatische Minuten durchlebten Eltern eines sechs Monate alten Babys am Mittwochnachmittag in der Kaufbeurer Innenstadt. Sie hatten ihr Baby ins Auto gesetzt – es hatte allerdings noch den Schlüssel in der Hand und sich beim Spielen damit selbst im Wagen eingeschlossen. Und das bei 26 Grad Außentemperatur. Sofort setzten die Eltern einen Notruf ab.

