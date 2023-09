Was die Bürgerinnen und Bürger in Kaufbeuren umtreibt

Hoffnung auf Hausverbot für Höcke, Sorgen um Bäume und Biergarten, Anwohner-Ärger an der Augsburger Straße: So emotional ging es bei der Bürgerversammlung zu.

20.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

"Wie könnt ihr das zulassen?" – seit bekannt wurde, dass der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke am 30. September nach Kaufbeuren kommen wird, hätten zahlreiche Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer diese Frage an die Stadtverwaltung gestellt, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend. Etwa 120 Interessierte waren in den Stadtsaal gekommen und die geplante AfD-Veranstaltung war dabei eines der zentralen Themen.

