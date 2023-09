Blaulicht, Rauchschwaden, Einsatzkräfte mit schwerem Gerät: Die Kaufbeurer Feuerwehr erregt am Montag Aufsehen. Was sie im Parkhaus am Kunsthaus geübt hat.

19.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Feuerwehreinsatz am Montagabend in Kaufbeuren. In der Neugablonzer Straße pulsiert Blaulicht, Autos müssen den Einsatzfahrzeugen ausweichen, immer wieder bleiben Schaulustige vor dem Parkhaus am Kunsthaus stehen. Aus einer der oberen Etagen qualmt es gewaltig. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren sind vor Ort. Doch Stadtbrandmeister Stefan Waldner beruhigt Passanten und besorgte Parkhauskunden: "Wir üben nur." Und weist einen Jugendlichen zurecht, der versucht, mit seinem Scooter über einen Feuerwehrschlauch zu fahren: "Bitte absteigen." Ähnliche Szenen erlebe er immer wieder, "manche Leute laufen auch einfach in eine abgesperrte Einsatzstelle rein und behindern uns dann bei der Arbeit".

