Maßnahmen werden gelockert, die Inzidenz steigt. Der Klinikvorstand ist besorgt – die Situation in den Kliniken in Kaufbeuren und Buchloe sei extrem angespannt.

27.03.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Die Corona-Regeln werden gelockert oder fallen teilweise ganz weg. Gleichzeitig schießen die Infektionszahlen in die Höhe, die Inzidenzwerte sind hoch wie nie. Egal, ob in Schulen, Kindergärten, Behörden oder Betrieben – überall kämpft man mit überdurchschnittlichen Personalausfällen. Gravierend hoch ist der Krankenstand und damit die Ausfallquote unter den Beschäftigten an den Krankenhäusern in Bayern.