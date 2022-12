Privates Feuerwerk: Höchste Zeit für ein dauerhaftes Verbot

Während in Europa ein Krieg wütet, schießen wir in diesem Jahr wieder Raketen und Böller in die Luft. Ignorant und überflüssig findet das unsere Redakteurin.

Vorbei ist es mit der Ruhe in der Silvesternacht. Während nur zwei Flugstunden von uns entfernt ein Krieg wütet, schießen wir in diesem Jahr wieder Raketen und Böller in die Luft. Die Vernunft wurde von Egoismus und Ignoranz besiegt. Wie ist es zu erklären, dass Menschen freiwillig Geld verbrennen? Innerhalb nur einer Nacht werden nicht nur horrende Summen, sondern auch jede Menge Dreck, Feinstaub und Müll in die Luft geschossen, Haus-, Wild- und Nutztiere in Panik versetzt.

Silvester 2019: Feuerwerk im Wert von 120 Millionen Euro

2019 haben die Deutschen zu Silvester Feuerwerk im Wert von etwa 120 Millionen Euro gezündet. Gleichzeitig beschwert man sich aber darüber, dass das Benzin schon wieder so teuer ist und man sich Butter ja kaum noch leisten könne. Trotzdem, die 200 Euro für Böller und Schussbatterien müssen einfach drin sein. Ein dauerhaftes Verbot, wie etwa von Umwelthilfe, Ärzten und Polizeigewerkschaften gefordert, kommt nicht in Frage. Das würde ja die Freiheit einschränken. Wenigstens einmal im Jahr wird man den Spaß doch haben dürfen.

Menschen, die vor Krieg geflüchtet sind, können durch Knallerei retraumatisiert werden

Was für die einen Spaß bedeutet, kann für andere zur großen zusätzlichen Belastung werden. Für Menschen, die vor Krieg geflüchtet sind, und durch die Knallerei retraumatisiert werden. Personal im Rettungsdienst und in den Notaufnahmen, das sich in der ohnehin angespannten Situation überflüssigerweise um angeschmorte Hände und abgetrennte Finger kümmern muss. Polizisten, die im Einsatz von Böllern getroffen werden. Straßenreinigungskräfte, die den Mist wegräumen müssen, weil es die Verursacher nicht selbst auf die Reihe kriegen. Die Feuerwehr, die eine Nacht voller vermeidbarer Einsätze erwartet. Und so weiter.

Zeit für neue Traditionen

Muss man wirklich an jedem Brauch festhalten, nur weil es Tradition ist? Angesichts der Klimakrise, des Krieges und überlasteter Kliniken wäre es jetzt an der Zeit, das neue Jahr anders zu begrüßen – ohne Luftverschmutzung und Unfallrisiko. In einigen Gemeinden im Oberallgäu wird es zum Beispiel mit Kuhschellen eingeläutet. Das kann auch stinken, aber nur, wenn die Kuh noch dran ist.

