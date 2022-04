Kaufbeurer Brunchmarkt als Testlauf für "neue" Freiheit

Eine Veranstaltung im Freien kommt jetzt gerade recht. So kann man sich langsam wieder ans "normale Leben" herantasten, findet unsere Redakteurin.

01.04.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Die meisten Corona-Auflagen sind Geschichte, wenn der erste Brunchmarkt stattfindet. Umso entspannter lässt sich das Angebot dort genießen. Oder doch nicht?

Auf ins Getümmel?

Werden die Kaufbeurer den Markt als Gelegenheit nutzen, ihre neue alte Freiheit nach zwei Jahren zu feiern, sich ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht ins Getümmel stürzen? Oder zögern, angesichts der weiter hohen Infektionszahlen lieber zu Hause bleiben?

Langsames Herantasten

In der aktuellen Pandemiephase kommt eine solche Veranstaltung vielleicht gerade recht – als Test, um sich schön langsam wieder ans „normale Leben“ heranzutasten: Man ist im Freien, muss sich also nicht so sehr vor Aerosolwolken fürchten wie in geschlossenen Räumen. Und wer merkt, dass ihn die Menschenansammlung doch noch überfordert, der findet vom Kirchplatz aus auch schnell eine ruhigere Ecke.

