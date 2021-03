Kaufbeurer Buchhändlerin: "Menschen brauchen geistige Nahrung"

Am Montag dürfen sie endlich wieder bedienen und beraten: Wie sich Kaufbeurer Buchhändler nach dem Lockdown auf kulturell ausgehungerte Kunden vorbereiten.

05.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Der Hunger nach Kultur wächst im Lockdown. Zumindest der auf frischen Lesestoff kann ab Montag nicht mehr nur online, sondern wieder vor Ort in den Buchhandlungen gestillt werden – inklusive Beratung sowie ausgiebigem Stöbern in Regalen und auf Büchertischen.

Lesen ist täglicher Bedarf

„Die Menschen brauchen geistige Nahrung“, findet Simone Page, Leiterin der Kaufbeurer Thalia-Filiale. Es sei richtig, dass Buchhandlungen nun auch zu den Geschäften des täglichen Bedarfs gezählt werden. Für die Wiedereröffnung am Montag dekoriert Page mit ihren Kolleginnen nun Tische, auf denen die Neuerscheinungen der vergangenen acht Wochen präsentiert werden. „Die Kunden freuen sich, wenn sie wieder zu uns kommen dürfen. Vor allem in der ersten Woche wird der Andrang groß sein“, glaubt sie. Die Zehn-Quadratmeter-Regelung sei für ihr Geschäft kein Problem: „Wir haben 320 Quadratmeter und 32 Kunden sind bei uns nie auf einmal im Laden.“

Junge Autoren bleiben unsichtbar

Schade findet Johannes Rupprecht, Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung, die auch eine Filiale in Kaufbeuren hat, dass viele Werke, die in den vergangenen Wochen erschienen sind, gar nicht richtig sichtbar werden, weil schon wieder die nächsten nachrücken: „Für die Autoren, die jahrelang daran gearbeitet und irgendwann dann endlich einen Verlag gefunden haben, ist das bitter.“ Vielen jungen Schriftstellern habe der Lockdown die Chance genommen, überhaupt entdeckt zu werden. Sie gingen völlig unter, „da verpuffen kreatives Potenzial und spannende Geschichten“.

Traurig über Bücherregale im Supermarkt

Traurig habe er auch den Anblick der Bücherregale in Supermärkten gefunden, wo die Ware ohne Beratung verkauft wird. „Viele Menschen, die bei uns einkaufen, kennen wir persönlich. Wir können ihnen passende Empfehlungen geben, weil wir wissen, was sie interessiert“, sagt der Oberpfälzer, der mit seiner Partnerin 1988 das Unternehmen gegründet hat, zu dem heute 46 Buchladen-Filialen gehören. Er hofft, dass auch bald der restliche Einzelhandel wieder öffnen darf, denn „wir brauchen die anderen Geschäfte, damit die Menschen in die Innenstädte kommen“. Jetzt freuen er und seine Mitarbeiter sich darauf, den Kunden neue Ware zeigen zu können und wieder persönlichen Kontakt zu haben.

Garten- und Wanderbücher stehen hoch im Kurs

In diesem Frühjahr erscheinen viele neue Garten- und Naturbücher, das sei ein echter Trend. Außerdem rechnet Rupprecht damit, dass sich die große Nachfrage nach Wander- und Radtourenführern vom vergangenen Jahr fortsetzen wird.

