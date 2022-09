Immer öfter muss die Kaufbeurer Feuerwehr im Notfall Türen öffnen – da ist Spezialwissen gefragt. Auch die Rettung von Tieren erfordert individuelle Expertise.

01.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dass ein Interview in der Feuerwache von piepsenden Funkmeldeempfängern der Gesprächspartner unterbrochen wird, erwartet man beinahe. Der Einsatz: eine Nottüröffnung. Eine Person liegt allein in der Wohnung, kann nicht mehr aufstehen und wählte die 112. Also, los, innerhalb von fünf Minuten sollten die Einsatzkräfte abfahrbereit sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.