Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica schickt nach Erdbeben zweites Team nach Haiti

Humedica entsendet nach der Erdbeben-Katastrophe ein zweites medizinisches Team nach Haiti. Manche Inselbewohner hat bis heute keine Hilfe erreicht.

24.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Situation auf Haiti ist weiterhin dramatisch. Deshalb hat die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica am Montag ein zweites medizinisches Einsatzteam in den von einem massiven Erdbeben getroffenen Karibikstaat entsandt. Bereits vor einer Woche waren Humedica-Einsatzkräfte in die betroffene Region geflogen, um zu helfen und festzustellen, was die Menschen nun am dringendsten benötigen.

„Die Menschen sind momentan im Überlebensmodus“, berichtet die Humedica-Partner Communities Organizing For Haitian Engagement & Development. Selbst an Essen und Wasser mangelt es. „Für manche dort ist diese Katastrophe schlimmer als Hurrikan Matthew, der den Inselstaat 2016 verwüstete, da nun Erdbeben und Tropensturm „Grace“ zusammenkamen."

Nach Erdbeben in Haiti: Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica entsendet zweites Team

In einigen Gegenden hätte die Menschen bis heute noch keine Hilfe erreicht. Humedica hatte mit einem ersten Koordinationsteam bereits zwei sogenannte PAUL-Wasserfilter ins Land gesendet. Mit diesen „Portable Aqua Units for Lifesaving“ lässt sich Wasser auch in abgelegenen Gebieten filtern.

Mehr als 2100 Menschen starben nach dem Erdbeben der Stärke 7,2, das Haiti am Samstag vergangene Woche erschütterte, mehr als 12.200 wurden verletzt. „Eine große Sorge ist im Moment, dass die Zahl der Verletzten weiter steigt. Viele Menschen haben sich während und nach dem Erdbeben kleine Wunden zugezogen, die sich jetzt aufgrund mangelnder Versorgung entzünden könnten“, befürchtet Sandra Oefele, Leiterin der Abteilung Internationale Projekte und Zusammenarbeit bei Humedica. Durch Tropensturm „Grace“ habe sich zudem die Hygiene-Situation verschlechtert.

