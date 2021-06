Kaufbeurer Inzidenzwert im Sinkflug: Der OB ist erleichtert.

Ab Samstag geht es in Kaufbeuren deutlich lockerer zu. Nach den Pfingsferien starten Schüler wieder in den Präsenzunterricht.

03.06.2021 | Stand: 13:45 Uhr

An Fronleichnam, 3. Juni, 7 Uhr, meldete das RKI für Kaufbeuren eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,5 (Vortag: 36,0) – das ist sogar der niedrigste Wert im gesamten Allgäu. Weil der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, sind ab Samstag, 5. Juni, weitere Lockerungen möglich.

Weitere Schritte beim Ministerium beantragt

Einige Öffnungsschritte – etwa für die Außengastronomie, Freibäder und Fitnessstudios, den Sportbereich und Kulturveranstaltungen – müssen erst vom bayerischen Gesundheitsministerium genehmigt werden. „Das haben wir gleich heute Morgen beantragt“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse der AZ. Sobald die Zustimmung bei der Stadt eingeht, werde dies auf der Homepage der Stadt bekanntgemacht.

Jeder Fall hat große Wirkung

„Erfreut und erleichtert“ sei er angesichts der sinkenden Inzidenz, sagte der OB. „Allerdings hatten wir ein ähnliches Szenario schon in der zweiten Welle, waren mal deutschlandweit die Stadt mit dem niedrigsten und dann wieder die mit dem höchsten Wert“, so Bosse. In einer Stadt mit rund 45.000 Einwohnern wirke sich jeder einzelne Fall stark aus. Bei den Impfungen gehe es momentan – wie überall in Bayern – langsamer voran: „Bis Mitte Juni sind fast ausschließlich Zweitimpfungen möglich“, erklärte Bosse. Nur wenn ein Zweittermin abgesagt wird, könne derzeit eine Erstimpfung vergeben werden.

Folgende Lockerungen gelten ab Samstag auf jeden Fall ohne zusätzliche Genehmigung:

Schulen und Kitas: In allen Jahrgangsstufen findet nach den Pfingstferien Präsenzunterricht statt. Kindertageseinrichtungen, Tagespflegestellen und Spielgruppen für Kinder können wieder öffnen.

Kultur: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten können nun wieder ohne Anmeldung, ohne Kontaktdatenerfassung und ohne Test oder Impfung besucht werden. Weiterhin gilt dort die FFP2-Maskenpflicht.

Handel und Dienstleistungen: Im Einzelhandel muss kein Termin zum Einkaufen mehr gebucht werden. Kunden und Mitarbeiter müssen in Ladengeschäften den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten, es gilt FFP2-Maskenpflicht. Ist der Kassenbereich durch eine Schutzwand abgetrennt, entfällt die Maskenpflicht für das Personal.