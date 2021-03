Kirchengemeinden in Kaufbeuren sind froh, an Ostern gemeinsam Präsenzgottesdienste feiern zu dürfen. Was planen die Kirchen und was fordern sie von der Politik?

30.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Egal was passiert – Ostern fällt nicht aus“, betont Pfarrer Alexander Röhm von der evangelischen Kirchengemeinde Kaufbeuren. Es gebe immer wieder Dinge, die die Freude trüben, doch das gehöre zum Leben. Auch der katholische Standpfarrer Bernhard Waltner lässt sich durch die Irritationen in der vergangenen Woche nicht entmutigen. „Die Menschen sehnen sich nach Hoffnung.“ Gerade jetzt könne Ostern eine Perspektive sein.