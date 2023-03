Von wegen Männerberuf: Das begeistert Steinmetzin Angelika Neumann an ihrem Beruf

Auch in ihrer Branche überwiegt noch immer der Männeranteil, sagt die Kaufbeurer Steinmetzin Angelika Neumann. Dabei komme es gar nicht so sehr auf Kraft an.

12.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist ein Beruf, in dem mit schweren Steinen und Werkzeug gearbeitet wird – da ist eine gewisse Kraft nötig. Und bei Kraft denken viele immer noch zuerst an Männer. Wie in vielen anderen Handwerksberufen auch, überwiegt in der Steinmetz-Branche der Männeranteil. Aber es gibt immer mehr Frauen – eine besonders erfolgreiche lebt und arbeitet in Kaufbeuren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.