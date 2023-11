„Kleine Dinge entscheiden“ - ESVK verliert in der 58. Minute

Der ESV Kaufbeuren erwischt gegen die Lausitzer Füchse nicht seinen besten Tag. Die Joker gestalten die Partie zwar eng, aber die Gäste siegen.

28.11.2023 | Stand: 06:09 Uhr

Es waren zumeist ratlose Gesichter, in die am Sonntagabend in und um die Energie Schwaben Arena zu blicken war. Rund 90 Sekunden vor Spielende hatten die Joker gegen Weißwasser auch die Hoffnung auf immerhin einen Punkt verspielt. Irgendwie passend, dass die Füchse kurz vor Schluss das 3:2 erzielten und somit letztlich den vierten Sieg in Folge feierten, während der ESVK aus den vier Spielen seit der Länderspielpause gerade einmal vier Punkte mitgenommen hat. „Wir haben eigentlich gut angefangen, aber immer mehr nachgelassen. Und dann kannst du keine Spiele gewinnen“, haderte etwa Abwehrspieler Fabian Koziol.

Puck bleibt auf der Linie liegen

In der Tat hätten die Joker mit etwas Glück zur Mitte des ersten Drittels schon deutlich führen können. Dazu hätte Sami Blomqvist eine auf der Linie liegende Scheibe nur ein Stück weiter schieben müssen, eben rüber über die Linie – aber die Füchse stemmten sich eindrucksvoll und voller Selbstvertrauen dagegen. Auch Versuche von Kapitän Tyler Spurgeon und Johannes Krauß fruchteten letztlich nicht. Gefühlt wurden die Füchse mit jeder vergebenen Joker-Chance größer und stärker.

Mit Bauerntrick zum Sieg

Vor gut 2200 Fans in der Arena standen sich letztlich über weite Teile des Matches ebenbürtige Mannschaften in einem Spiel gegenüber, das hauptsächlich von der Spannung lebte. Und so hatten sich wohl nicht wenige am Sonntagabend um kurz nach 19 Uhr schon auf einen Nachschlag in Form einer Overtime eingestellt. Zu der es aber nicht kam. „Es darf einfach nicht passieren, dass wir kurz vor Schluss das Gegentor kriegen“, bemängelte Stürmer Maximilian Hops. Es war die Schlüsselszene in der 59. Minute, die dem ESVK wichtige Punkte geraubt hat. Micke Saari ließ seinen Gegenspieler schon in der neutralen Zone gewähren. Beim Wrap-Around um das Kaufbeurer Tor von Lane Scheidl war dann der solide spielende ESVK-Goalie Rihards Babulis nicht schnell genug zur Stelle – und die Füchse bejubelten das 3:2 durch Scheidl.

Am Dienstag geht es in Crimmitschau weiter

Unzufrieden über die Punkteausbeute zeigte sich letztlich auch Joker-Trainer Marko Raita, der seinem Team dennoch ein gutes Auftreten attestierte. „Kleine Dinge entscheiden“, sagte der Übungsleiter, der die Partie gegen die Füchse der Niederlage zum Trotz als Schritt „in die richtige Richtung“ bezeichnete. Etwas kritischer war da schon Stürmer Max Hops. „Wir müssen etwas ändern. Es liegt an uns jetzt.“ Vielleicht ist es daher passend, dass sich gleich am Dienstag eine Möglichkeit ergibt, die Niederlagenserie zu stoppen. Es geht nach Crimmitschau, zum Tabellenzweiten der Liga, der allerdings jüngst selbst zwei Spiele in Folge nicht gewann. Los geht es im Kunsteisstadion im Sahnpark um 20 Uhr zwischen dem ETC und dem ESVK: „Da müssen wir drei Punkte holen und dann nach vorne schauen“, gab Hops die Richtung vor.