Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren schließen Vertrag mit Sana AG

2021 beschloss der Verwaltungsrat, den Vertrag mit Ex-Vorständin Ute Sperling nicht zu verlängern. Wie es nun mit dem Kommunalunternehmen weitergehen soll.

10.01.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Das Management der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren wird ab 17. Januar von der Sana Kliniken AG geführt. Das hat der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung (Montag, 10. Januar) entschieden. Der Vertrag wurde zunächst für drei Jahre geschlossen.

Europaweite Ausschreibung: drei Bewerber

Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung, auf die sich insgesamt drei Unternehmen beworben hatten. „Die Entscheidung fiel auf die Sana Kliniken AG, weil sie überzeugend darlegen konnte, den künftigen Aufgaben gewachsen zu sein“, sagte der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse, seit 1. Januar, turnusgemäß Verwaltungsratsvorsitzender, in der Pressekonferenz nach der Sitzung.

Im Frühjahr 2021 hatte der Verwaltungsrat beschlossen, den Vertrag mit Ex-Vorständin Ute Sperling nicht zu verlängern. Sie hat das Kommunalunternehmen inzwischen verlassen. In den vergangenen Monaten leiteten Pflegedirektor Axel Wagner und Personalchefin Carolina Messerschmitt die drei Krankenhäuser interimshalber.

Neuer Vorstang tritt schon am 17. Januar an

Als Alleinvorstand wird ab Montag, 17. Januar, Andreas Kutschker sein Büro am Klinikum Kaufbeuren beziehen. Bei seinen Aufgaben wird der Diplom-Gesundheitsökonom durch das Expertennetzwerk im Verbund der Managementgesellschaft unterstützt. „Krankenhäuser stehen heute mehr denn je vor vielfältigen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen. Um eine qualifizierte medizinische Versorgung in den unterschiedlichen Regionen des Landes sicherzustellen und langfristig auszubauen, bedarf es daher einer klugen Planung und innovativer Ansätze“, so der neue Alleinvorstand. Sana wolle diese Entwicklungen aktiv vorantreiben, und „die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren dabei unterstützen, weiterhin hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung anbieten zu können“.

16 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen

Der 41-jährige Familienvater hat 16 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen zurückblicken und hat Managementerfahrung in den Bereichen Akutmedizin, Psychosomatik, Rehabilitation und ambulanter Leistungserbringung. Bevor Andreas Kutschker zu Sana wechselte, war er unter anderem Klinikleiter bei den Schön Kliniken und Geschäftsführer der Klinik Bad Trissl GmbH.

Mitarbeiter sind ein wichtiger Aspekt

Sana sieht die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf einem guten Weg. „Gemeinsam mit Mitarbeitern und Verwaltungsrat sollen in den nächsten Jahren die stationäre Medizin in der Region gestärkt sowie ambulante und stationäre Medizin enger vernetzt werden“, führte Landrätin Maria Rita Zinnecker aus. Hierzu sollen die Expertenteams von Sana gemeinsam mit den Führungskräften der Kliniken ein Entwicklungskonzept erarbeiten. Die Mitarbeiterzufriedenheit sei ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Krankenhäuser, gerade in Zeiten stetig zunehmenden Fachkräftemangels. Sana wolle nun in den Häusern Kaufbeuren, Buchloe und Füssen Maßnahmen zur Steigerung und zum Erhalt der Mitarbeiterzufriedenheit ergreifen. Dieser Aspekt sei dem Verwaltungsrat bei seiner Entscheidung sehr wichtig gewesen.

Kommunale Trägerschaft bleibt bestehen

Ebenso wichtig sei, dass die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren – auch mit einem Managementvertrag – ihre kommunale Trägerschaft behalten: „Eigentümer der Kliniken bleiben ausschließlich der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren. Alle wichtigen Entscheidungen trifft auch weiterhin der Verwaltungsrat, eine Fusion mit anderen Kliniken ist nicht beabsichtigt“, stellte Bosse die Sichtweise der kommunalen Träger klar.

„Die Sana Kliniken AG verfügt nicht nur über jahrelange Expertise und einen großen Erfahrungsschatz, sondern kann auch auf die Erfahrung aus über 40 Jahren Krankenhausmanagement an diversen Standorten in Deutschland zurückgreifen“, sagte Dr. Andreas Hartung, Generalbevollmächtigter Managementverträge bei der Sana Kliniken AG. Sana sei ein erfahrener Partner in der Führung und Entwicklung von Krankenhäusern und habe „einen klaren Blick für einen realistischen Umgang mit Chancen und Herausforderungen.“ Mit dem Managementvertrag stelle man dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren das Expertenwissen einer der größten Krankenhausgruppen Deutschlands zur Verfügung.

Die Sana Kliniken AG ist der größte unabhängige Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum mit über 120 Einrichtungen (darunter mehr als 50 Krankenhäuser und MVZ) und 1,8 Millionen behandelter Patienten in 2020. 25 private Krankenversicherungen sind Eigentümer der Gruppe.