Klinikum Kaufbeuren leuchtete am Montagabend rot – das war der Grund

Auch die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren beteiligen sich am bundesweiten Protesttag. Der Vorstand sieht die medizinische Versorgung im ländlichen Raum gefährdet.

20.06.2023 | Stand: 20:54 Uhr

Weiß auf rotem Untergrund leuchtete der Appell bereits am Montagabend über dem Haupteingang des Kaufbeurer Klinikums: „Alarmstufe Rot – jetzt handeln“. Der Aufruf richtet sich vor allem an die Bundespolitik und ist Teil einer deutschlandweiten Aktion, an der sich auch die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren beteiligt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.