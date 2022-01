Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren schließen Vertrag mit Managementgesellschaft. Was sich unsere Autorin von der Zusammenarbeit erhofft.

10.01.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Die „schwarze Null“ wollen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in fünf Jahren erreichen. Trotzdem will man ein attraktiver Arbeitgeber sein, etwa am Tarifvertrag festhalten, Bedingungen für die Angestellten weiter verbessern.