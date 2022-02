Kunsthaus Kaufbeuren verlängert Horst-Janssen-Ausstellung

Wegen des großen Publikumsinteresses läuft die Janssen-Ausstellung nun bis 15. Mai. Was die 150 Zeichnungen und Druckgrafiken der Schau so besonders macht.

17.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Vom Werden und Vergehen“ geht weiter: Das Kunsthaus Kaufbeuren hat die aktuelle Ausstellung mit Werken von Horst Janssen, die ursprünglich bis Mitte März laufen sollte, bis zum 15. Mai verlängert. Grund dafür sind die „Begeisterung und der große Zulauf“ des Publikums, wie die Ausstellungshalle in einer Mitteilung erläutert. Zudem kann man die rund 150 in der Schau präsentierten Zeichnungen und Druckgrafiken auch bei besonderen Veranstaltungen erleben.

2021 feierte das Kunsthaus Kaufbeuren sein 25-jähriges Bestehen. Grund genug, um einen Blick zurück zu den Anfängen zu werfen: Im Zuge der Gründung des Kunsthauses gab es 1996 eine Schenkung von fast 400 zeichnerischen und druckgrafischen Werken des Hamburger Künstlers Horst Janssen (1929 bis 1995). Sie stammten aus der Sammlung von Peter Dobler, dem Bruder des Stifters des Kunsthauses, Hans Dobler. Von Beginn an war das Kunsthaus mit der Pflege und Aufarbeitung sowie mit der regelmäßigen Präsentation der Werke Janssens betraut, was die Ausstellungshalle nun auch mit der Schau „Vom Werden und Vergehen“ tut.

Janssen, Lebemensch und Exzentriker, gilt als einer der herausragendsten und produktivsten Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts und wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Durch seine Teilnahme an der Biennale in Venedig 1968 sowie an der Documenta 6 im Jahr 1977 in Kassel wurde Janssens Schaffen einem internationalen Publikum bekannt. Neben seinem geschärften Blick für Details und kompositorische Zusammenhänge, ist es vor allem seine ebenso klare wie derbe und exzentrische Linienführung, die Janssens Werken ihren charakteristischen Ausdruck verleiht. Die Themen seiner Arbeiten sind vielfältig. So entstanden neben über 1000 Selbstporträts zahlreiche Darstellungen von Landschaften, Figuren und Stillleben. Stets diente Janssen die Natur in all ihren Erscheinungsformen als unerschöpfliche Quelle der Inspiration.

Dabei stehen immer wieder Motive der Vergänglichkeit, des Todes und Verfalls, aber auch des Lebens und seiner unbändigen Erneuerungskräfte im Mittelpunkt seiner Werke. Wer die Kunst Horst Janssen bei besonderen Veranstaltungen erleben will, für den gibt es im Kunsthaus in nächster Zeit folgende Angebote:

„Kunst und Kulinarik“ ist der außergewöhnliche Ausstellungsrundgang am Donnerstag, 24. Februar, ab 18 Uhr betitelt. Nachdem der Kunsthistoriker Johannes Peter durch die Schau geführt hat, gibt es im Museums-Café Kirschkern ein Drei-Gänge-Überraschungsmenü, das gegen 19 Uhr beginnt. Eine Anmeldungen ist bis Dienstag, 22. Februar, unter der Telefonnummer 08341/8644 oder per E-Mail an die folgende Adresse erforderlich: mail@kunsthaus-kaufbeuren.de

ist der außergewöhnliche Ausstellungsrundgang am ab 18 Uhr betitelt. Nachdem der Kunsthistoriker Johannes Peter durch die Schau geführt hat, gibt es im Museums-Café Kirschkern ein Drei-Gänge-Überraschungsmenü, das gegen 19 Uhr beginnt. Eine Anmeldungen ist bis Dienstag, 22. Februar, unter der Telefonnummer 08341/8644 oder per E-Mail an die folgende Adresse erforderlich: „Vom Auf und Ab des Lebens“ ist der Titel einer Lesung mit Musik, die am Freitag, 4. März, ab 19 Uhr im Kunsthaus Kaufbeuren stattfindet. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Horst Janssen war ein radikaler Mensch. So sagte er: „Ich bin hinter den flüchtigen Erscheinungen dieser Welt in ihren wechselnden Verkleidungen her, damit ich bei meiner Beerdigung sagen könnte: ‘Ich hab’s gesehen!’ Und wenn ich bis dahin und zwischendurch schreie, dann: Laßt mich in Ruhe!“. Diesen flüchtigen Erscheinungen der Welt und den Verkleidungen der Existenz gehen Simone Schatz, Tiny Schmauch und Astrid Bauer in ihrer musikalischen Lesung nach. Aktuelles und Jahrhunderte Altes finden zusammen. Zitiert werden Zeitgenossen Janssens ebenso wie Nietzsche, Aristoteles, Brecht, Robert Schumann oder auch Hape Kerkeling. Karten im Vorverkauf gibt im Kunsthaus Kaufbeuren. Reservierungen sind per E-Mail an mail@kunsthaus-kaufbeuren.de möglich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Öffnungszeiten Wann die Kaufbeurer Museen zwischen den Jahren geöffnet haben

Kaufbeurer Fotokünstler stellen im Forettle-Center aus

Monika Petri ist in der Kaufbeurer "Kunstgasse" angekommen