Plakatschwemme vor der Landtagswahl in Kaufbeuren

Parteien werben für die Landtagswahl auf Plakaten für sich und ihre Kandidaten. Weit über 1000 Tafeln hängen allein in Kaufbeuren. Das sind die Hintergründe.

27.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Dass eine Wahl bevorsteht, dürfte seit Samstagnachmittag niemanden in Kaufbeuren mehr verborgen geblieben sein. Um Punkt 14 Uhr hieß es Feuer frei für die Plakate zur Landtagswahl am 8. Oktober. Und die politischen Parteien nutzen diese Möglichkeit nach wie vor intensiv, um für ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu werben. Sie grüßen von Brückengeländern, von Baustellenbannern und weit über 1000 Tafeln im A1-Format. Wir sprachen mit Vorsitzenden der derzeit im bayerischen Landtag vertretenen Parteien darüber, was sie sich davon erhoffen. Allen geht es darum, mit den Plakaten ihre Kandidaten und kurz und knapp formulierte politische Botschaften bekannt zu machen. „Mit den Bannern erreicht man ganz viele Menschen, auch solche, die sich nicht für Politik interessieren“, sagt etwa der Landtagsabgeordnete und Direktkandidat sowie Vorsitzende der Freien Wähler Kaufbeuren, Bernhard Pohl.

