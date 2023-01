Kandidatensuche bei der CSU im Ostallgäu: Wer geht ins Rennen?

Die Nominierung für die Landtagswahl ist bei der CSU Ostallgäu im März geplant. Erst eine Bewerbung für die mögliche Nachfolge von Angelika Schorer ist bekannt.

13.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Landtagswahl im Herbst drängt zu Entscheidungen: Während die CSU mit Peter Wachler ihren Direktkandidaten für den Stimmkreis Kaufbeuren am Mittwoch nominiert hat, laufen im Nachbar-Stimmkreis Marktoberdorf noch die Personalgespräche. Dort soll die Entscheidung der Ostallgäuer Delegierten über eine Kandidatin oder einen Kandidaten erst bei der Nominierungsveranstaltung am 9. März in Obergünzburg fallen. Am Donnerstagabend kam der CSU-Kreisvorstand zu einer Sitzung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. „Es gibt eine große Einigkeit darüber, ein geordnetes Verfahren anzustreben“, sagte Kreisvorsitzende Angelika Schorer auf Nachfrage unserer Zeitung.

