Landtagswahl: Peter Wachler (CSU) soll für den Stimmkreis Kaufbeuren antreten

Landtagswahl: Die CSU hat den Unterallgäuer Peter Wachler als Direktkandidaten für den Stimmkreis Kaufbeuren und möglichen Pschierer-Nachfolger nominiert.

12.01.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Peter Wachler (43) soll im Stimmkreis Kaufbeuren für die CSU in den Landtag einziehen. Die Delegiertenversammlung nominierte den Bürgermeister aus Markt Wald am Mittwochabend im Unterallgäuer Rammingen zum Direktkandidaten für die Wahl im Herbst. Wachler zeigte sich "glücklich und überwältigt über die Nominierung ".

Um die Nachfolge von Ex-Minister und Landtagsabgeordnetem Franz Pschierer, der im vergangenen Jahr zur FDP gewechselt war, buhlten vier Männer – zwei aus Kaufbeuren und zwei aus dem Unterallgäu: Christoph Walter (48), Diplom-Volkswirt, seit 2005 Vorsitzender der CSU Mindelheim, seit 2008 Fraktionssprecher im Stadtrat Mindelheim; Dr. Thomas Jahn (49), Rechtsanwalt, seit 2013 Vorsitzender der Mittelstandsunion Ostallgäu; Gerhard Bucher jun. (55), Unternehmer, seit 2020 Stadtrat in Kaufbeuren; sowie Wachler, derzeit Bürgermeister im Unterallgäuer Markt Wald. Für den Landtagskandidaten waren in der dreieinhalbstündigen Sitzung zwei Wahlgänge notwendig. Am Ende wwar es ein Unterallgäuer Zieleinlauf: Walter und Wachler gingen in die Stichwahl.

Zum Stimmkreis 708 Kaufbeuren gehören Teile des Unterallgäus, die Stadt Kaufbeuren und einige Ostallgäuer Umlandgemeinden. An der Nominierungsversammlung nahmen 95 der 98 Delegierten teil.

Oberbürgermeister Stefan Bosse für die Bezirkstagswahl aufgestellt

Als Kandidat für Bezirkstagswahl wurde erneut der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse gewählt.