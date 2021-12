Langjährige Kaufbeurer Stadträtin stirbt mit über 100 Jahren

03.12.2021 | Stand: 17:13 Uhr

Im vergangenen Sommer, am 6. Juli, hat Elisabeth Vietze, langjährige Stadträtin und Mitbegründerin des Kaufbeurer Seniorenbeirats, ihren 100. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist die vielfältig sozial, kulturell und politisch engagierte Frau, die aus Labau bei Gablonz stammte, verstorben. Weil sie sich jahrzehntelang für die Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat, wurden ihr 1988 das Bundesverdienstkreuz und 2009 die „Kaufbeuren-aktiv-Medaille“ verliehen.

Mit 99 Jahren noch als Autorin aktiv

Bis ins hohe Alter hat „Lisl“ Vietze für die AZ-Kolumne „Nej su wos“ Texte in ihrer Gablonzer Mundart Paurisch verfasst. Vor einem Jahr, im Dezember 2020, hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet – nach 30 Jahren und 114 Beiträgen.

Schwere Zeit nach dem Krieg

Vietze hat schwere Zeiten erlebt: Im Sommer 1945 musste sie mit ihrer Familie Labau verlassen und landete nach einer Odyssee über verschiedene Stationen in Deutschland schließlich in Geislingen an der Steige. Dort lernte sie ihren Mann Gerhard kennen, den sie 1950 heiratete. Vier Jahre später kam Tochter Anita zur Welt, die sich in den letzten Jahren um ihre Mutter gekümmert hat. Damals zog die kleine Familie auch nach Neugablonz und eröffnete die Fleischerei Vietze.

Witwe nach 20 Jahren Ehe

1970 kam der nächste Schicksalsschlag: Gerhard Vietze starb nach mehreren Schlaganfällen, Elisabeth war nach genau 20 Jahren Ehe Witwe. Die Metzgerei gab sie auf und engagierte sich seitdem sozial und politisch – unter anderem bei der Caritas. Von 1983 bis 1996 war sie Mitglied der CSU-Fraktion im Kaufbeurer Stadtrat, wo sie auch gegen die Einflugschneise am Fliegerhorst stimmte.

Positive Lebenseinstellung bewahrt

Auch als Hundertjährige hat sich Elisabeth Vietze noch für Politik und das aktuelle Tagesgeschehen interessiert, sich gern mit Freunden und ihrer großen Familie mit Enkeln und Urenkeln ausgetauscht. Und sie hat sich ihre positive Lebenseinstellung bewahrt – „trotz Corona“, wie sie unserer Redaktion in einem Gespräch im Februar erklärt hat.

Lesen Sie auch

Fürstentum Fürstin Charlène ist wieder in Monaco - aber das Rätsel um sie bleibt

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".