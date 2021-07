Nur 25 Personen nutzten die Sonder-Impfaktion in Kaufbeuren am Wochenende. Die Impfmüdigkeit der Bürger hat laut Dr. Blumtritt verschiedene Gründe.

04.07.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Leere Gänge, volle Kühlschränke – so sah es am Freitag und Samstag im Kaufbeurer Impfzentrum aus. Die Sonderimpfaktion, zu der alle Bewohner der Stadt Kaufbeuren und des nördlichen Landkreises Ostallgäu eingeladen waren, haben kaum Impfwillige genutzt – am Freitag waren es 15, am Samstag zehn, innerhalb von jeweils fünf Stunden.