„Man hasst diese Arbeit oder man liebt sie“

14.09.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Manchmal sind es nur wenige Minuten, die darüber entscheiden, ob ein Mensch überlebt – etwa nach einem Unfall oder einem Herzinfarkt. Auch in stressigen Momenten müssen Ärzte und Pflegekräfte deshalb einen kühlen Kopf bewahren und sofort reagieren, wenn es um Leben und Tod geht. Über solche Ausnahmesituationen, die für sie normaler Arbeitsalltag sind, hat die AZ mit Alexandra Romberg, Stationsleiterin des Notfallzentrums am Klinikum Kaufbeuren, gesprochen.

Zunächst ein paar Zahlen und Fakten zum Kaufbeurer Notfallzentrum: Wie viele Patienten behandeln Sie im Schnitt, wie viele Pflegekräfte sind im Einsatz?

Alexandra Romberg: Pro Jahr haben wir etwa 30.000 Patienten, das bedeutet, dass im Durchschnitt täglich 80 Patienten zu uns kommen. In der Tagschicht sind wir zu siebt, in die Nachtschicht starten wir mit vier Pflegekräften, von denen allerdings eine um 2 Uhr nach Hause geht, weil es dann normalerweise etwas ruhiger wird. Die anderen drei bleiben bis zum Schichtwechsel um sechs. Die Tagschicht dauert exakt 7,42 Stunden, die Nachtschicht 8,45 Stunden.

Wer entscheidet, wie lange ein Patient warten muss, bis er behandelt wird?

Romberg: Die Reihenfolge der Behandlung richtet sich danach, ob der Patient akut gefährdet ist – nicht nach der Reihenfolge seines Eintreffens in der Notaufnahme. Wer in Lebensgefahr schwebt, hat oberste Priorität. Um das zu beurteilen, verwenden wir die sogenannte Manchester-Triage, ein IT-gestütztes System, kurz MTS. Das System geht von Beschwerdebildern und Leitsymptomen aus. Betrachtet werden die Hauptbeschwerden des Patienten – etwa eine schwere Verletzung oder Bauchschmerzen. Dazu kommen weitere Merkmale wie Lebensgefahr, Schmerzen, Blutverlust, Körpertemperatur, Bewusstseinszustand und wie lange der Patient schon an den Symptomen leidet. daraus ergibt sich, in welche der fünf Triagestufen der Patient eingeordnet wird. Dieses System ist sehr wertvoll für uns, lässt sich eigentlich nicht austricksen. Wichtig ist aber auch, dass eine geschulte und erfahrene Pflegekraft die Situation einschätzt. Rot oder orange wird Patienten zugeordnet, die beispielsweise bewusstlos sind oder bei denen der Verdacht auf einen Herzinfarkt besteht. Aber nur weil jemand grün oder blau triagiert ist, heißt das nicht unbedingt immer, dass er wieder nach Hause und in zwei Tagen zu seinem Hausarzt gehen soll.

Häufig kommen ja auch Patienten in die Notaufnahme, die beim Hausarzt besser aufgehoben wären.

Romberg: Ja, das ist manchmal ein Problem, vor allem an Wochenenden und Feiertagen oder in der Urlaubszeit, wenn die Praxen geschlossen sind. Aber in der Regel handelt es sich bei ungefähr 60 Prozent der Aufnahmen im NFZ um schwere und sehr schwere Fälle.

Wie erklären Sie Patienten, dass sie vielleicht mal länger warten müssen?

Romberg: Manche verstehen nicht, dass jemand vor ihnen behandelt wird, obwohl er später gekommen ist. Es passiert, dass Wartende aggressiv werden. Meist kommt man aber gut weiter, wenn man umfangreich informiert. Dass zum Beispiel gerade ein schwerstverletztes Verkehrsunfallopfer eingeliefert wurde, das zuerst versorgt werden muss. Und wenn man den Menschen eine realistische Perspektive gibt, wie lange sie ungefähr warten müssen.

Was ist, wenn die Betroffenen kein Deutsch sprechen?

Romberg: Da sind wir erfinderisch. Oft bekommen wir einen Angehörigen ans Telefon, der dann übersetzt. Zudem haben wir eine Dolmetscherliste – das Personal im Klinikum ist zum Glück sehr international aufgestellt. Und wir testen gerade eine App, die eigens für solche Situationen, also für die Kommunikation im medizinischen Bereich, konzipiert ist.

Gibt es Situationen, die besonders belastend sind? Wie gehen Sie damit um?

Romberg: Stress ist bei uns Alltag, daran habe ich mich gewöhnt. Ich arbeite seit 28 Jahren am Klinikum und seit neun im NFZ. Aber es gibt Szenarien, die einem nach wie vor sehr zusetzen. Vor einiger Zeit wurde eine junge Frau eingeliefert, die bewusstlos von ihrer Familie aufgefunden worden ist. Kurz nach dem Eintreffen in der Notaufnahme wurde bei der Mutter dreier Kinder der Hirntod festgestellt. So etwas steckt man nicht so einfach weg. Genau deshalb stehen wir im intensiven Kontakt mit unserem Klinikseelsorger. Er kommt mehrmals pro Woche und jederzeit, wenn eine Kollegin nach einer belasteneden Erfahrung Unterstützung braucht.

Warum arbeiten Sie trotzdem gerne im NFZ?

Romberg: Entweder man hasst diese Arbeit oder man liebt sie. Die Notfallpflege ist unheimlich vielseitig, weil ja Patienten aller Fachrichtungen bei uns landen. Man weiß bei Schichtbeginn nie, was einen erwartet. Das macht die Aufgabe so spannend – es ist eben kein Tag wie der andere.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Romberg: So hektisch wie in den vergangenen eineinhalb Jahren war es vorher nie, es gibt seitdem eigentlich keine ruhigeren Phasen mehr, in denen wir mal durchschnaufen könnten. Weil die Patienten bei Einlieferung zunächst isoliert werden müssen, haben wir weniger Liegeplätze zur Verfügung. Wir können sie erst auf Station bringen, wenn klar ist das sie nicht mit Covid-19 infiziert sind, deshalb werden sie zweimal getestet. Etwas einfacher ist es, wenn sie einen Impfnachweis dabei haben.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten – was wären diese?

Romberg: Mehr Platz, damit wir nicht mehr so viel improvisieren müssen. Mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Oft müssen wir viele Aufgaben parallel bewältigen. Man möchte alles so gut wie möglich machen und sich den Menschen, denen es ja meist sehr schlecht geht, mehr widmen. Es macht mich betroffen wenn das aus zeitlichen Gründen nicht geht. Daraus ergibt sich schon mein dritter Wunsch: Mehr Personal, beziehungsweise keine offenen Stellen mehr – in der Notfallpflege ist es aber sehr schwierig, Nachwuchs zu finden. Es müssten mehr junge Leute erfahren, dass das ein sehr schöner, abwechslungsreicher Beruf ist.