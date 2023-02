Menschenaffe Udo: Freistaat unterstützt Ausgrabungen im Allgäu mit 400.000 Euro

Der Freistaat fördert erneut die Ausgrabungen in der Hammerschmiede bei Pforzen. Dort entdeckten Forscher die Überreste eines aufrecht gehenden Menschenaffen.

In der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand der Ostallgäuer Gemeinde Pforzen, haben Forscherinnen und Forscher mittlerweile Fossilien von 145 Wirbeltierarten entdeckt. Der wohl bekannteste Fund darunter: Menschenaffe Udo, ein 11,6 Millionen Jahre alter, aufrecht gehender Menschenaffe, der Teile der Evolutionstheorie infrage stellt. Auch 2023 unterstützt der Freistaat Bayern die Ausgrabungen, dieses Mal mit 400.000 Euro, wie der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag bekannt gab. Dabei ging es um die Initiativen der Regierungsfraktionen zum Haushalt 2023 .

Damit verdoppelt sich der Zuschuss für die Ausgrabungen, 2022 waren es noch 200.000 Euro. Der Grund dafür: Die Grabungssaison soll dieses Jahr früher starten, erklärt Pohl in einer Pressemitteilung. Der Abgeordnete wünscht sich, dass der Sensationsfund mit "welthistorischer Bedeutung" noch stärker in das Bewusstsein der regionalen Öffentlichkeit rückt. Zudem setze er sich für eine dauerhafte Förderung der Ausgrabungen ein, schildert Pohl.

Menschenaffe Udo sorgte für viel Wirbel in der Wissenschaft

2019 trat Udo ins Rampenlicht, damals präsentierte die Tübinger Paläontologin Madelaine Böhme ihren Fund der Öffentlichkeit. Seither hat "Danuvius guggenmosi", wie Udo offiziell heißt, für viel Wirbel in der Wissenschaft gesorgt, weil er laut Böhme vor Jahrmillionen aufrecht im heutigen Allgäu herumgelaufen sein soll. Wissenschaftler gingen bisher davon aus, dass sich der aufrechte Gang erst viel später entwickelt hat - und zwar in Afrika. Böhme ist sich sicher: Die Hammerschmiede wird auch in Zukunft hochkarätige Funde preisgeben.

Die Gemeinde Pforzen und der Landkreis Ostallgäu bemühen sich aktuell darum, den Menschenaffen noch bekannter zu machen. Geplant ist eine Udo-Info-Box mit einer kleinen Ausstellung, zudem soll oberhalb der Hammerschmiede eine Aussichtsplattform entstehen. Mittlerweile ist sogar ein Aussichtsturm im Gespräch. Ob das möglich ist, sollen Baugrunduntersuchungen klären. Diese Tourismusprojekte unterstützt der Freistaat ebenfalls mit 400.000 Euro. Nach einer ersten Schätzung sollen die Info-Box, die Aussichtsplattform und ein Erlebnisweg insgesamt etwa 876.000 Euro kosten.

