Mit Humor und Dialekt: Wolfgang Buck legt in Kaufbeuren den Finger in die Wunde

Zur Klima-Aktionswoche feiert Liedermacher Wolfgang Buck in Kaufbeuren Premiere. Anschauungsunterricht gibt es dagegen im Unterholz.

Von Klaus Thiel

10.10.2021 | Stand: 19:05 Uhr

„Iech wär dann do“ – so stellte sich Wolfgang Buck vor und legte in der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche los. Der Poet und Liedermacher ist für die Menschen in der Wertachstadt noch unbekannt. Er ist Franke und präsentiert sein umfassendes Repertoire beharrlich im Dialekt. Anlass seiner Premiere war der Auftakt der Ostallgäuer Klima-Aktionswoche, die in diesen Tagen mit zahlreichen Veranstaltung in Kaufbeuren und im Landkreis den Klimawandel ins Bewusstsein rücken soll. Bucks Auftritt: der Beitrag des Umweltausschusses in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde.