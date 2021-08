Nach Brand: Futtertrocknung Ketterschwang nimmt Betrieb auf

Die Trocknungsanlage in Ketterschwang geht zwei Wochen nach dem Brand wieder an den Start. Vorstandsvorsitzender Andreas Schießl zeigt sich erleichtert.

30.08.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Nach nur zwei Wochen Pause nimmt die Futtertrockungsanlage in Ketterschwang wieder ihren Betrieb auf. Wegen eines Brandes Ende Juli musste die Arbeit in der Anlage mitten in der Hochsaison bis auf Weiteres ruhen. Nach den zügigen Reparaturarbeiten dürfen die rund 500 Bauern aus der Genossenschaft bereits seit 16. August ihre Ware zum Trocknen wieder nach Ketterschwang bringen.

„Wir durften eine Woche lang gar nichts machen“, erzählt Andreas Schießl, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, die die Anlage betreibt. Neben Gutachtern der Versicherung hat auch die Kriminalpolizei die Brandursache untersucht, aber die Ermittlungen schnell eingestellt. „Am 9. August haben wir dann die Freigabe erhalten“, sagt Schießl.

Der Vorstandsvorsitzende der betreibenden Genossenschaft, Andreas Schießl, zeigt sich erleichtert. Bild: Mathias Wild

Der erste Probelauf am 13. August war gleich erfolgreich

Damit war auch der Startschuss für die Reparaturen gegeben. „Wir wussten, was kaputt war und die wenigen Ersatzteile, die wir benötigten, waren in Holland auf Lager“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende glücklich. Durch die schnelle Lieferung der Spezialteile und den Einsatz des internen Personals konnte der Betrieb bereits am Freitag, 13. August, einen erfolgreichen Probelauf durchführen. Am Montag, 16. August, ging die Trocknung wieder voll in Betrieb.

„Der Gutachter hat sein OK gegeben, dass die Anlage so wieder laufen kann“, sagt Schießl. „Die ganzheitlichen Reparaturen werden wir aber erst nach der Saison, also im Winter abschließen.“ Der Vorstandschef der Futtertrocknung Ketterschwang eG rechnet nach genauerer Schadensinspektion mit Gesamtkosten im hohen fünfstelligen Bereich. Der Betrieb sei aber gegen Brandfälle versichert.

Ein Rückstau in der Kühlung war die Ursache

Am Morgen des 31. Juli hatte es durch einen Maschinenfehler einen Rückstau in der ganzen Produktionsstrecke gegeben. Das Stroh in der Trocknungstrommel fing an zu glimmen und es baute sich Druck auf. Bevor es zu einer Explosion kam, verpuffte der Druck schlagartig durch die dafür vorgesehenen Explosionsklappen. Dabei wurden verschiedene Maschinen und das Dach beschädigt. Die angerückten Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Lesen Sie auch

Brände im Allgäu Futtertrocknungsanlage nach Brand stark beschädigt

Der Brand fiel mitten in die Hochsaison. Infolgedessen halfen die Trocknungsanlagen in Lamerdingen, Mindelheim und Ruderatshofen aus. Die knapp 10 Landwirte der Genossenschaft, die terminlichen Druck hatten, konnten auf die umliegenden Anlagen ausweichen.

Schießl lobt die Leistung der Mitarbeiter bei den Reparaturen: „Das Personal hat ausgezeichnet zusammengearbeitet und wir haben alle Schäden selbst behoben.“ Außerdem zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft sichtlich erleichtert darüber, dass es bei dem Vorfall keine Verletzten gab. Zwar waren alle vier Beschäftigten, die zum Zeitpunkt in der Nähe der Anlage waren, mit einem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Doch es gehe allen gut und sie seien mittags bereits wieder aus der medizinischen Obhut entlassen worden. „Schäden kann man beheben, aber wir halten hier zusammen und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass niemand verletzt ist.“

Lesen Sie auch: Brand in Leinau nahe Kaufbeuren vernichtet landwirtschaftliches Anwesen