Nach langer Zeit tritt wieder eine junge Frau ins Kaufbeurer Crescentiakloster ein

Clara Marie beginnt in Kaufbeuren ihren Weg als Schwester im Crescentiakloster. Bei der Feier vermitteln die Worte der Heiligen Klara etwas Leichtigkeit.

08.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war der Palmsonntag des Jahres 1211, als Klara von Assisi, die spätere Heilige und Verbündete des Heiligen Franziskus, ihr Elternhaus auf spektakuläre Art und Weise verließ, um ihrer Berufung zu folgen. Ganz so spektakulär ging es am Wochenende vor Palmsonntag 2022 in Kaufbeuren zwar nicht zu – doch der Kern der Geschichte bleibt: Eine junge Frau entscheidet sich, ihrer religiösen Berufung tiefer auf die Spur zu kommen.

