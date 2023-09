In Irsee soll ein V-Mini entstehen - So sieht der Plan aus

Überschaubar, einfach, schnell: Die Firma Kaes (V-Märkte) testet ihren V-Mini in Kaufbeuren. Nun gibt es Pläne für einen solchen Markt auch in Irsee.

22.09.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Mit seinem V-mini im Kaufbeurer Haken bietet das Handelsunternehmen Georg Jos. Kaes (V-Märkte) seit einem Jahr Möglichkeiten für den schnellen, unkomplizierten Einkauf. Wenig Personal, Selbstzahlerkassen, kein Bargeld - mit diesem Konzept könnte bald auch die Nahversorgung in Irsee bei Kaufbeuren gesichert werden. Möglicherweise schon im kommenden Jahr soll ein V-mini in den Räumen der ehemaligen VR-Bank am Meinrad-Spieß-Platz eröffnen. (Lesen Sie auch: Wer im V-mini in Kaufbeuren einkauft, ist Teil eines Experiments)

