Neuer Kulturort in Kaufbeuren: vernetzen, nicht verzetteln

Seit einigen Wochen läuft der Betrieb in der „Kulturwirtschaft“ in der Allgäuhalle in Kempten (links) – ein Kulturort wie er vielleicht auch die Kaufbeurer Altstadt beleben soll und wie er auch in der Wertachstadt funktionieren könnte, meint Redakteur Martin Frei. Ansätze, Leerstände mit Kunst und Kultur zu füllen gab unter anderem bereits im Geyrhalter-Haus in der Kaiser-Max-Straße. Dort fand 2000 die Ausstellung „Zwischenkunst und Raum“ statt (rechts).