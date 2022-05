Der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags beschließt die Projektplanung einstimmig. Wie das künftige Domizil der Inspektion und der Kripo aussehen wird.

12.05.2022 | Stand: 13:50 Uhr

Für den Neubau des Polizeigebäudes in Kaufbeuren gibt der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags jetzt endgültig grünes Licht. In seiner Sitzung am Donnerstag wurde die vom Bauministerium vorgelegte Projektplanung einstimmig beschlossen.

