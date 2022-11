Transplantation: Allgäuer Ärztin erklärt, warum ein Ausweis auch Angehörige entlastet

Der Bayerische Organspendepreis geht an das Klinikum Kaufbeuren. Oberärztin sagt: „Das ist eine Bestätigung, uns weiter für die Organspende stark zu machen“.

04.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Wir wissen diese Anerkennung zu schätzen“, sagte Dr. Hildegard Kees-Kautzky, Oberärztin am Klinikum Kaufbeuren und Transplantationsbeauftragte – der Bayerische Organspendepreis sei „eine Bestätigung, uns weiter für die Organspende stark zu machen.“

Preis ist Verdienst aller beteiligten Ärzte und Pflegekräfte

Der Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Andreas Kutschker, dankte Kees-Kautzky für ihren unermüdlichen Einsatz. „Wir sind froh, eine so engagierte und kompetente Transplantationsbeauftragte in unseren Reihen zu haben, die immer wieder für das Thema sensibilisiert.“ Bei der Organspende müssen laut Kutschker alle Räder ineinander greifen. Der Preis sei ein Verdienst aller beteiligten Ärzte und Pflegekräfte.

Angehörige müssen einbezogen werden

Auch Angehörige müssten einbezogen werden, was laut Kees-Kautzky viel Einfühlungsvermögen erfordert. „Wir wollen die Familie so früh wie möglich teilhaben lassen am klinischen Verlauf. So können wir ihnen deutlich machen, dass für uns zu jedem Zeitpunkt das Wohl und der Wunsch des Patienten im Fokus stehen.“

Spende wird erst bei einem Hirntod in Betracht gezogen

Eine Spende werde nur bei einem Hirntod in Betracht gezogen, also einem kompletten, unumkehrbaren Ausfall aller Hirnfunktionen. Höchstes Ziel sei immer, dass Patienten gesund werden, machte Kees-Kautzky deutlich, „egal, ob der Patient Organspender ist oder nicht, das wird im Vorfeld auch nicht erfragt“. Aus ihrer Erfahrung rät die Ärztin allen Menschen, einen Organspendeausweis bei sich zu tragen.

Mehr zum Thema: Warum Mediziner mit Sorge auf die Zahl der Organspenden blicken.

Lesen Sie auch

Gesundheit "Große Sorge" um Organspende - Zahlen erholen sich kaum

„Ein potenzieller Spender, der vor der schweren Hirnschädigung eine Verfügung getroffen hat, ist für die Angehörigen eine enorme Entlastung“, betonte die Oberärztin. „Es hilft sogar, den plötzlichen Tod anzunehmen – weil man den letzten Willen des Angehörigen erfüllen kann.“

Gesundheitsminister Holetschek: „Überlebenschance für Patientinnen und Patienten, deren Organe versagen“

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hob Organspenden und Transplantationen als wichtige Bereiche der medizinischen Versorgung hervor: „Patientinnen und Patienten, deren Organe versagen und denen auf andere Weise nicht geholfen werden kann, erhalten so eine Überlebenschance oder können ihre Lebensbedingungen deutlich verbessern.“ Die Transplantationsbeauftragten in den Kliniken seien unverzichtbar – sie müssen mögliche Spender erkennen und die Frage nach der Organentnahme stellen. In den ausgezeichneten Kliniken werde diese Aufgabe in vorbildlicher Weise wahrgenommen.

Preis wird seit 2002 vom Bayerischen Gesundheitsministerium und der Deutschen Stiftung Organtransplantation verliehen

Der Organspendepreis wird seit 2002 vom Bayerischen Gesundheitsministerium und der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) verliehen. Neben dem Klinikum Kaufbeuren haben ihn in diesem Jahr das Klinikum Traunstein und die Helios Klinik Erlenbach erhalten. Kriterium ist das Engagement eines Krankenhauses für die Organspende. Gemessen wird es etwa an der Unterstützung der Transplantationsbeauftragten durch die Klinikleitung, Fortbildung des Personals und Erarbeitung von Leitlinien für den Akutfall Organspende.

Lesen Sie auch: Oberstes Ziel der Ärzte ist immer, Patienten wieder gesund zu machen.