Erster Platz: Ostallgäuerin räumt bei internationalem Visagisten-Wettbewerb in Düsseldorf ab

Galina Schmidt aus Mauerstetten hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Warum sie nicht mit dem Titel gerechnet hat und was er für ihre Zukunft bedeutet.

09.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Elf Make-up-Profis aus sieben Nationen sind am vergangenen Wochenende auf der Fachmesse Beauty Düsseldorf beim European Make-up Award Expert angetreten. Nach Einschätzung der Jury hat Galina Schmidt aus Mauerstetten das diesjährige Thema „Spirit of Soul“ am besten umgesetzt. Sie jubelte über den ersten Platz – und 2.000 Euro Preisgeld.

