25 Jahre Festwirt auf dem Tänzelfest: Kaufbeuren trauert um Paul Richter

Der Tänzelfestverein trauert um Paul Richter. 25 Jahre lang betrieb er mit seiner Frau Angelika das Festzelt auf dem Kaufbeurer Tänzelfestplatz.

08.03.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Der Tänzelfestverein trauert um Paul Richter. 25 Jahre lang betrieb er mit seiner Frau Angelika das Festzelt auf dem Kaufbeurer Tänzelfestplatz.

1980 hatten Ferdinand und Elfriede Römersperger ihr Familienunternehmen an ihre Tochter Angelika und Schwiegersohn Paul Richter übergeben. Angelika erlag 2005 einem Krebsleiden und Sohn Klaus übernahm den Betrieb, der seit 1963 die Menschen im Bierzelt beim Tänzelfest bewirtet – heuer also seit genau 60 Jahren.

Paul Richter wurde 77 Jahre alt

Dieses Jubiläum erlebt Paul Richter nun nicht mehr mit. Er verstarb am 26. Februar im Alter von 77 Jahren und wurde am 7. März in Eggenfelden beigesetzt, wo die Familie lebt und das Unternehmen ansässig ist. Auch Wolfgang Demel reiste an, um sich von seinem engen Freund zu verabschieden. Der früherer stellvertretende Vorsitzende des Kaufbeurer Tänzelfestvereins stand bis zuletzt in engem Kontakt mit Paul Richter: „Wir haben jede Woche telefoniert. Er war von ganzem Herzen Festwirt, gesellig und beliebt in unserem Verein.

Immer selbst mitangepackt

Auch, weil er immer für einen reibungslosen Ablauf des Festzeltbetriebes gesorgt hat.“ Dazu habe Paul stets selbst mitangepackt – beim Zeltaufbau, der Organisation der Küche oder dem Aufstellen der Biertische. „Und er war Kaufbeuren sehr verbunden, ist nicht nur zum Tänzelfest, sondern auch sonst gern in die Stadt gekommen“, sagt Demel.

Paul Richter stammt aus einer Vertriebenenfamilie und wuchs mit seinen fünf Brüdern und einer Schwester in Rott im südlichen Landkreis Landsberg auf. Nach der Schule absolvierte er zunächst eine Schreinerlehre und ging danach zur Bundeswehr. Dort lernte er seine erste Frau Angelika kennen.

Viel Zeit für die fünf Enkel genommen

Die beiden heirateten, Paul Richter stieg in den Bierzeltbetrieb ein. Nach Angelikas Tod heiratete er noch einmal, doch seine zweite Frau Sigrid starb 2015 ebenfalls an Krebs. „Zuletzt war auch Paul gesundheitlich angeschlagen, hat sich aus dem Unternehmen zurückgezogen und sich vor allem seinen fünf Enkelkindern gewidmet“, sagt Demel.