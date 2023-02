140 Menschen bei Schweigeminute für Erdbebenopfer in Kaufbeuren

Bei der Feier am Montag berichtet ein Helfer, was er mit seinem Suchhund im Katastrophengebiet erlebt hat. Warum zum Schluss bunte Ballons zum Himmel steigen.

28.02.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Das Leid nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien endet nicht, noch immer werden Tote geborgen. Am Montagnachmittag erschütterte ein weiteres Nachbeben Teile der zerstörten Region. Am Abend kamen in Kaufbeuren rund 140 Menschen zu einer Schweigeminute vor dem Rathaus zusammen, um der Opfer der Naturkatastrophe zu gedenken. Und um denen zu danken, die jetzt helfen, die Not zu lindern.

