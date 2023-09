Schwere Aufgabe - U20 des ESVK muss zum Meister der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren spielt in der DNL zweimal beim Meister Jungadler Mannheim. Fabian Nifosi verstärkt die Defensive - und das Ziel ist ehrgeizig.

15.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Gegen die Mannschaft mit dem derzeit besten Punktequotienten der Gruppe muss die U20 des ESV Kaufbeuren am Wochenende ran: Das Team von Trainer Andreas Becherer reist nach Mannheim und spielt in der Halle Süd der SAP Arena gegen die Jungadler Mannheim. Zwei Partien in der DNL stehen an, und zwar am Samstag ab 16.45 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Mannheim derzeit noch ungeschlagen

Dabei steht die Mannschaft direkt unter Druck. Die Mannheimer haben bis dato beide absolvierte Spiele gewonnen – eines nach Penaltyschießen. Kaufbeuren hat indes nur eines seiner vier Matches siegreich gestaltet und drei verloren – dabei aber zweimal immerhin einen Punkt geholt. Um das Ziel zu erreichen, nach insgesamt zwölf Matches Vierter zu werden, soll am Wochenende erneut Fabian Nifosi von der Ersten Mannschaft dabei sein – der 20-Jährige soll der Defensive des ESVK mehr Stabilität geben.

ESVK will auf Sieg spielen

„Die Stimmung ist gut“, sagt Trainer Andreas Becherer, dem es wichtig war, „konzentriert zu arbeiten, statt in Panik zu verfallen.“ Wie viele Punkte wären gut gegen die Jungadler? „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagt der Coach selbstbewusst.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.