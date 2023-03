20 Minuten vor einem Bild: Besondere Aktion im Kunsthaus Kaufbeuren

Kürzer als die Dauer eines Atemzuges bleiben Menschen im Museum vor Exponaten stehen. Wie es anders geht, zeigt die Slow-Art-Session im Kunsthaus Kaufbeuren.

13.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Fünf bis elf, maximal 20 Sekunden. So wenig Zeit verbringen laut mehrerer Studien Museumsbesucherinnen und -besucher im Durchschnitt vor dem einzelnen Kunstwerk. „Mitunter also kürzer, als ein Atemzug dauert. Kein Exponat hat so die Chance, seine volle Wirkung zu entfalten“, sagt die Kaufbeurer Yoga-Lehrerin Stephanie Schönberger.

