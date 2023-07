So macht der Festzug am meisten Spaß

Tribüne oder Altstadtgasse - wo haben Zuschauer die besten Blicke auf den Festzug beim Tänzelfest? Unsere Redaktionsmitglieder sind geteilter Meinung.

16.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Unsere Frage zum Tänzelfest in Kaufbeuren: Den Festzug auf der Tribüne genießen? Oder etwa nicht?

Pro - für unser Redaktionsmitglied Mathias Wild ist die Tribüne der bevorzugte Platz:

Eines vornweg: Der Umzug der vielen Kinder beim Tänzelfest ist von überall sehenswert, und wer ihn noch nie gesehen hat, hat etwas verpasst. Und ja, entlang vieler Abschnitte abseits der Kaiser-Max-Straße geht es bedeutend ruhiger zu. Dort kann man seinen eigenen Klappstuhl, vielleicht sogar seinen Sonnenschirm aufstellen. Unter Umständen entdecken einen die eigenen Kinder oder Enkelkinder in der Leder- oder Schmiedgasse sogar eher als direkt im Bereich der Tribünen vor dem historischen Rathaus. Doch nirgends kann man schöner in die Welt des Mittelalters eintauchen als in der unteren Kaiser-Max-Straße. Der Blick ist weitgehend ungetrübt von neuzeitlichen Verkehrsschildern, Werbetafeln und modernen Gebäuden. Nur dort wird man von Moderator Rochus Höhne so herrlich auf den Zug und die nahendend Kinder eingestimmt. Er stellt die teilnehmenden Gruppen vor und hat so manche unterhaltsame Anekdote parat. Auch die Annehmlichkeiten eines überdachten und somit beschatteten Sitzplatzes sind nicht hoch genug einzuschätzen.

Contra - es gibt viel bessere Plätze für die Zuschauer, meint unser Redaktionsmitglied Alexander Vucko:

Ein Hoch auf Kreuzweh. Der ziehende Schmerz schweißt zusammen beim Blick auf die historisch gewandeten Kinder, die Kapellen und prächtigen Wagen des Festzuges. Nirgends sind Freud’ und Leid näher beisammen als im Pulk abseits der Tribünen, die vor dem Alten Rathaus stehen und auf denen das zahlende Volk oder Edelleute mit guten Beziehungen im Sitzen ihrem Kaiser huldigen müssen. Es ist eben ein bisschen wie im Stadion, wo die echte Stimmung auch nicht im VIP-Bereich aufkommt, sondern in der Südkurve. Auf den Stehplätzen ist die Masse in Bewegung, recken sich Hände in den Himmel, wird gelacht und geweint. Einen Blick oder das Lächeln seines Kindes aus der Nähe holen sich Mama, Papa, Schwestern, Brüder und Großeltern ohnehin am besten in den ruhigen, vielleicht sogar schattigen Ecken der Altstadt – und davon gibt’s etliche. Die echten Logenplätze aber sind die Fenster der Wohnhäuser an der Strecke, wo die wahren Privilegierten leben. Wer dort Freunde hat, darf sich wie ein Kaiser fühlen. Sogar ohne Kreuzweh.