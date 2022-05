So war das Jugend-Jazz-Festival in Kaufbeuren

Auf dem Kaufbeurer Spitalhof zeigen fünf junge Bigbands, was sie drauf haben, und musizieren am Ende alle gemeinsam. Gastspiel des Landes-Jugendjazzorchesters.

23.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Coronabedingt mit zwei Jahren Verzögerung ging nun endlich das vierte Jugend-Jazz-Festival in Kaufbeuren über die Bühne. Ein Wochenende lang musizierten die Tuesday Night Bigband München, die Formation Jazz Kur Bad Wörishofen, die Jugend-Bigband Gersthofen, das Tuesday Night Orchestra Kempten sowie die Pic Pänth der Musikschule Kaufbeuren in der Stadt. So spielten sie beim Familienfest im Jordanpark und tags darauf gab es eine „Bigband Battle“ auf dem Spitalhof. Die Musiker der fünf beteiligten Jazz-Formationen, die nicht gerade Workshops im Stadtsaal unter Leitung von Harald Rüschenbaum absolvierten, präsentierte dort ihr Können mit zahlreichen Jazz-Standards. Dabei ging es allerdings viel friedlicher zu, als es die englische Bezeichnung der Veranstaltung vermuten ließ. Alle beteiligten Formationen spielten im direkten Vergleich auf – und Wetter und Stimmung passten hervorragend. Die Sitzplätze für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Schatten waren heiß begehrt, reichten aber im Großen und Ganzen aus. Gute Laune herrschte auch bei Tiny Schmauch von der Allgäuer Jazz-Initiative und Musikschulleiter Martin Klein, die das Festival organisierten und betreuten.

"Gemeinschaftschor" setzt schönes Ausrufezeichen unter das Jugend-Jazz-Festival in Kaufbeuren

Ihren Schluss- und Höhepunkt fand die „Battle“ mit einem großen „Gemeinschaftschor“ aller Mitwirkenden. Schmauch sorgte gewohnt launig am Mikrofon dafür, dass erstens alle Mitwirkenden gut sortiert nach Registern ihren Platz auf der Bühne fanden und zweitens die Musiker ihre letzte Gelegenheit noch nutzen konnten, liegengelassene Instrumente und sonstiges Equipment aus dem Stadtsaal zu holen. Dann übernahm nochmals der künstlerische Gesamtleiter Harald Rüschenbaum: Die drei gemeinsam gespielten Stücke „The Look of Love“, das rein instrumentale „In the Stone“ von Earth, Wind & Fire sowie „I feel good“ setzten ein schönes Ausrufezeichen unter dieses JugendJazz-Festival. Zuvor jedoch hatten speziell die Leadsänger Julia Fröhlich (Kempten) sowie bei „I feel good“ Mia Cerno ( München) und Klaus Herrmannsdörfer (Bad Wörishofen) eindrucksvoll gezeigt, was sie stimmlich drauf haben und gaben zum Schluss alles. Der Funke sprang problemlos über, denn Rüschenbaum hatte als Chef dieser Groß-Bigband in buntem T-Shirt-Mix aus dominantem Schwarz, etwas Rot (Bad Wörishofen) und Königsblau (Kempten) sowie grünen Einsprenkseln (Kaufbeuren) in seiner sympathischen Art schon gehörig „eingeheizt“: Das Publikum konnte auf die Frage „Do you feel good?“ gar nicht anders antworten als mit einem „Yeah!“.

Die Crème de la Crème der Nachwuchs-Bigband-Musiker im Freistaat gibt sich in Kaufbeuren die Ehre

Im Zuge des vierten Jugend-Jazz-Festivals in Kaufbeuren gab sich zudem die Crème de la Crème der Nachwuchs-Bigband-Musiker im Freistaat in Kaufbeuren die Ehre. Das Landes-Jugendjazzorchesters Bayern gastierte im Stadtsaal. Neben den etwa 25 Mitgliedern dieses Auswahlensembles – alle zwischen 16 und 25 Jahren alt – prägte jedoch Harald Rüschenbaum, Schlagzeuger und künstlerischer Leiter, mit großem Charisma diesen Abend. Man spürte von Beginn an die große, aber freundlich-wohlwollende Autorität, mit der Rüschenbaum die Band leitete – und den Respekt, mit dem sich die Nachwuchsmusiker für die wertvollen Impulse des erfahrenen Jazzmusikers, der auch schon mal lässig im Sitzen von der ersten Reihe aus dirigierte, bedankten. Auch der Kontakt zum Publikum war Rüschenbaum wichtig: Reichte ihm das Maß der Begeisterung noch nicht aus, dann wandte er sich auch mal zum Zuschauerraum um und gab so lange den Animateur, wie es ihm nötig erschien. Wirklich viel zu tun hatte er an diesem Abend im Stadtsaal aber nicht: Das Publikum, viele Mitglieder der am Festival beteiligten Formationen, aber auch viele Jazzinteressierte aus der Region, wurde ganz selbstverständlich miteinbezogen – vor allem singend. Entsprechend gut vorbereitet und fachlich betreut erwarteten die Zuhörer dann zwei sechsteilige Nummern-Sets unterschiedlicher Jazz-Stile, (fast) alle in vielschichtigen, anspruchsvollen Arrangements von Karsten Gorzel.

Das "Who ist who" des Jazz steht auf dem Programm

Die erste Hälfte des Abends stellte dann ein „Who is who“ des Jazz dar: „Heartland“ von Pat Metheny machte den Auftakt. Es folgten „Take Five“ (Brubeck), recht speziell bearbeitet, „A Remark You Made“ (Zawinul), „I let a song go out of my heart“ (Ellington), „Naima“ (Coltrane) sowie „I wish“ (Stevie Wonder) als erste, zündende Schluss-Nummer vor der Pause. Dabei wurden Stärken des Auswahlorchesters, das sich zuletzt in den Osterferien zu einer effizienten Arbeitsphase getroffen hatte, in jedem Stück, egal, ob Modern Jazz, Latin oder klassischer BigbandSound, unverkennbar deutlich: impulsgeladene, rhythmisch exakt durchgetragene Patterns, leuchtende Melodik, gelegentlich zart angeraut, in jedem Fall bestens modulierte Ansätze auf den jeweiligen Instrumenten. Sowohl temperamentvoll-wilde, als auch lyrisch-balladenhafte oder flächig-suggestive Passagen konnten sich so ideal entfalten. Natürlich lebte das Konzert auch von den überzeugenden Einzelleistungen, die sich in mal virtuos-lebhaften, mal anrührenden Soli zeigten.

"Feeling Good" wird zum Motto des Konzertabends

Nach der Pause hatten dann überdies die vier Sängerinnen und Sänger, leider manchmal etwas zu schwach ausgesteuert gegenüber den Instrumentalisten, ihre großen Auftritte: Lea Reichel und Fernanda von Sachsen-Gessaphe sowie Felix Albrecht und Rafiandi Giri Kresnato machten insbesondere „God bless the child“ (Blood, Sweat & Tears) zu einem Glanzpunkt des Abends, der nochmals als Zugabe erklang. Nicht weniger stark auch „Blues in Hoss Flat“ (Frank Foster) mit gekonnten Trompeten-Soli sowie „Lush Life“ als intensiv-bluesiges Fest der Saxofone, beides unterlegt mit grandios lässigem Tastenparlieren von Theo Kollross am Flügel. Die „Toccata“ (Gillespie) entpuppte sich als ziemlich unbarocke Nummer mit viel Body-Percussion, „Agua de beber“ (Antonio Carlos Jobim) als geschmeidig-wuseliger, betörender Griff in die Latin-Schublade. „Ocean 11“ als Hommage an den verstorbenen Walter Lang und „Feeling Good“, als dichte und intensive erste Zugabe mit Motto-Charakter vervollständigten das Programm.

