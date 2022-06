So war das Konzert von Matthias Schriefls Band in Kaufbeuren

Der Allgäuer macht Jazz auf höchsten Niveau, aber kein großes Aufheben davon. In Kaufbeuren bringt er mit der Band Six, Alps & Jazz mühelos Gegensätze zusammen.

27.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Dass exzellenter Jazz und Bodenständigkeit keine Gegensätze sein müssen, dass wissen die hiesigen Musikfreunde dank Tiny Schmauch schon lange. Einer, der vom unermüdlichen Wirken des Kaufbeurer Musikers mitgeprägt wurde und inzwischen mindestens in der deutschen Jazz-Szene für Furore sorgt, kam nun zu einem fulminanten Gastspiel in die Wertachstadt: Matthias Schriefl und seine Band Six, Alps & Jazz zelebrierten den Spagat zwischen Allgäuer Heimatverbundenheit und musikalischem Können auf Weltniveau, zwischen Zwiefachem und Beethoven-Sonaten, zwischen Humor und der ernsthaften Suche nach neuen Klangerlebnissen.

