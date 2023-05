B12 wird streckenweise gesperrt - das sind die Termine für die Sperrungen

Die B12 muss wegen Markierungsarbeiten zwischen Buchloe und Kempten in nächster Zeit immer wieder gesperrt werden. Das sind die Termine.

29.05.2023 | Stand: 08:32 Uhr

Auf der B12 sind zwischen Kempten und Buchloe stehen auf der gesamten Strecke Markierungsarbeiten an. Laut Staatlichem Bauamt sollen sie in acht Abschnitten erfolgen. Dabei kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Teilweise muss die B12 sogar komplett gesperrt werden.

Die vorbereitenden Arbeiten beginnen bereits in der Woche nach Pfingsten. Sie dauern voraussichtich von Mittwoch, 31. Mai, bis Mittwoch, 7. Juni, und werden am Abend und in der Nacht zwischen 19.30 und 5.30 Uhr ausgeführt. Dafür muss die B12 auf den betroffenen Abschnitten halbseitig gesperrt werden. Das heißt, der Verkehr wird nur in eine Richtung umgeleitet. Für jeden Abschnitt veranschlagt das Staatliche Bauamt zwei Nächte.

Markierungsarbeiten auf der B12 erfolgen in Abschnitten

Die eigentlichen Markierungsarbeiten auf der B12 dauern dann vom 12. bis voraussichtlich 23. Juni. Sie finden laut Staatlichem Bauamt unter Vollsperrung in Nachtarbeit jeweils zwischen 19.30 und 5.30 Uhr abschnittsweise statt, um die Behinderungen für die Anlieger sowie die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Der Verkehr wird dazu umgeleitet.

Auch die Markierungen selbst sollen pro Abschnitt zwei Nächte dauern. Start ist zwischen Kempten und Wilpoldsried. "Da die Markierung nur auf trockener Fahrbahn aufgebracht werden kann, kann es witterungsbedingt zu Verzögerungen beziehungsweise Verschiebungen kommen", so das Staatliche Bauamt. Es bittet schon jetzt alle Betroffenen um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.