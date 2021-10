Sozialpädiatrisches Zentrum in Kaufbeuren: Lebenshilfe Ostallgäu klagt jetzt beim Sozialgericht

Landtag verfolgt Petition der Lebenshilfe Ostallgäu für ein Sozialpädiatrisches Zentrum in Kaufbeuren nicht weiter. Kampf um SPZ wird vor Gericht fortgesetzt.

29.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und schweren Behinderungen benötigen großen Zuspruch und intensive Betreuung. Für Eltern sind Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) eine wichtige Anlaufstation. Doch ein SPZ in Kaufbeuren wurde durch den Zulassungsausschuss abgelehnt. Nun hat die Lebenshilfe Ostallgäu die Klage vor dem Sozialgericht eingereicht.

"Familien hängen weiterhin in der Luft"

„Wir sind enttäuscht, im Prinzip hängen die betroffenen Familien weiterhin in der Luft,“ sagt Wolfgang Neumayer, Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Ostallgäu, nach dem Beschluss des Petitionsausschusses des Bayerischen Landtag. Dort wurde die Petition der Lebenshilfe für ein Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am Klinikum Kaufbeuren behandelt. Die Staatsregierung unterstütze zwar das Anliegen, könne aufgrund des laufenden Verfahrens aber nicht mehr tun. Jetzt hat die Lebenshilfe Klage beim Sozialgericht eingereicht.

Verhandlungstermin steht noch nicht fest

Der Zulassungsausschuss aus Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen und auch der Berufungsausschuss haben den Antrag der Lebenshilfe und des Klinikums Kaufbeuren für die Trägerschaft eines SPZ abgelehnt. Deshalb folgt nun eine gerichtliche Auseinandersetzung. Leidtragende seien die betroffenen Familien, so Neumayer. Wann der Antrag vor dem zuständigen Sozialgericht in München behandelt wird, sei völlig offen.

Nur ein SPZ im ganzen Allgäu

Seit vier Jahren bemühen sich Lebenshilfe und Klinikum um ein SPZ, in dem Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und schweren Behinderungen behandelt werden können. Rückendeckung kommt von Eltern, niedergelassenen Fachärzten, Politik und sogar dem SPZ in Memmingen, dem einzigen in der Region. Die Online-Petition der Lebenshilfe für ein SPZ haben inzwischen 2600 Menschen unterzeichnet.

„Im Prinzip könnten wir in Kaufbeuren sofort starten, alle Rahmenbedingungen sind vorhanden,“ sagt Prof. Dr. Markus Rauchenzauner, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Kaufbeuren. An langen Wartezeiten und Anfahrtswegen werde sich in absehbarer Zeit nichts ändern – eine außergerichtliche Lösung ist vom Tisch. Neumayer hofft, dass sich das Sozialgericht möglichst bald mit dem Verfahren beschäftigt.

