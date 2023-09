Stadtrat in Bad Wörishofen nimmt Bürgermeister in die Pflicht

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel muss künftig Beschlüsse aus nicht öffentlcihen Sitzungen transparenter machen. Wie es dazu kam.

17.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Wörishofen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) muss in Bad Wörishofen künftig mehr Transparenz bei Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen zeigen. Dazu hat ihn der Stadtrat am Montagabend verpflichtet. Ausschlaggebend war ein Antrag der Freien Wähler, der allerdings fast drei Jahre zurückliegt. Bislang hatte Welzel ihn nicht behandelt. Das Landratsamt hatte ihm das nun nahegelegt, nachdem die Freien Wähler den Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer (FDP) um Hilfe gebeten hatten. Welzel habe argumentiert, die Forderung durch Aushang an der Amtstafel zu erfüllen. Das jedoch sei kein Grund, den Antrag nicht zu behandeln, schreibt das Landratsamt. „Diese Bitte dürfte wohl als Dienstanweisung zu verstehen sein“, findet Welzels Amtsvorgänger Paul Gruschka (FW). Damit gehen die Querelen im Bad Wörishofener Rathaus weiter.

