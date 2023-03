Streik in Kaufbeuren: Etliche Schüler schaffen es nicht in den Unterricht

Erst gegen Mittag zeigt sich: Der bundesweite Super-Streik am Montag hat den Schulunterricht in Kaufbeuren teilweise eingeschränkt. Das sind die Gründe.

27.03.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Probleme gibt es vor allem in den beruflichen Oberschulen. "In den zehnten und elften Klassen fehlt zum Teil ein Drittel oder die Hälfte der Schüler", sagt Schulleiter Björn Mellies. In den Klassenzimmern der FOS/BOS Kaufbeuren in der Schelmenhofstraße bleiben aufgrund des bundesweiten Streiks etliche Stühle leer. In den Jahrgangsstufen zwölf und 13 fehlen wiederum kaum Schüler. "In den Abschlussklassen haben viele einen Führerschein und können mit dem Auto kommen." Diejenigen, die es nicht in die Schule schaffen, nehmen online am Unterricht teil. Leistungsnachweise mussten wegen des Streiks aber nicht verschoben werden. "Die Lehrkräfte haben vorher geprüft, ob ihre Schüler heute auch in die Schule kommen können", sagt Mellies.

Zu Verkehrschaos auf Kaufbeurens Straßen ist es laut Stefan Horend von der Kaufbeurer Polizei nicht gekommen. "Es läuft alles, wie an einem normalen Montag", sagt er.

Online-Unterricht am Marien-Gymnasium nur im Notfall

In der Kemnater Straße vor den Marienschulen kam es ebenfalls nicht zu mehr Verkehrsaufkommen als sonst. "Bei dieser Wetterlage werden immer viele Schülerinnen von den Eltern gefahren", sagt Christine Frank, Schulleiterin des Marien-Gymnasiums. "Es ist gut, dass der Schulbetrieb wie gewohnt stattfinden kann", sagt sie. Die Alternative wäre der Online-Unterricht gewesen. Diese Möglichkeit ziehe man aber nur im Notfall in Betracht. "Wir sind alle froh, wenn wir in die Schule kommen können."

Kein Streik bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi legt den Nah- und Fernverkehr in Deutschland am Montag weitgehend lahm. Die Busse der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal fahren aber wie gewohnt.

Die Mitarbeiter des Kaufbeurer Busunternehmens sind zwar auch in der Gewerkschaft Verdi organisiert, doch laufen die Tarifverträge noch bis Ende des Jahres. Da die Verhandlungen bei Kirchweihtal noch nicht begonnen haben, ist laut Geschäftsführung auch kein Streik geplant. Im Bereich der Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft seien nur Linien der Regionalbus Augsburg GmbH und der Regionalverkehr Schwaben-Allgäu GmbH betroffen.

Weitgehend normaler Schulbusbetrieb am Busbahnhof Plärrer in der Kaufbeurer Innenstadt. Bild: Alexander Vucko

Auf den Gleisen des Kaufbeurer Bahnhofs herrscht Stillstand

Der Bahnhof ist am frühen Montagmorgen wie ausgestorben. Es fährt kein Zug. „Fern- und Regionalverkehr aktuell eingestellt“ steht auf den elektronischen Anzeigetafeln. Der Pendler-Parkplatz südlich der Gleise ist am Morgen weitgehend leer.

Mehrere Fahrgäste warten vergeblich in der Bahnhofshalle, telefonieren, einer sitzt auf seinem Rollkoffer. "Das kotzt mich an", sagt der junge Mann sichtlich genervt." Ich muss nach München, habe einen Geschäftstermin." Stillstand auf den Gleisen herrscht jedoch auch in den größeren Städten. Er habe zwar Verständnis für die Streikenden und ihre Forderungen, sagt der Mann, aber: "Nicht auf dem Rücken der Fahrgäste." Das sei wie mit den "Klima-Klebern", meint er. Der Klima-Protest auf der Straße nötige Autofahrer ebenfalls, stehenzubleiben - Handwerker kämen nicht zu ihren Kunden, Patienten nicht zum Arzt. Habe er den Streik nicht kommen sehen? "Das habe ich wohl verdrängt", sagt er - und lächelt etwas gequält. "Worauf ich warte?", sagt eine Frau. "So genau weiß ist das auch nicht. Ich hoffe einfach, dass irgendwann doch ein Zug Richtung Augsburg fährt."

Viele waren doch vom Großstreiktag überrascht

Auf dem Vorplatz stehen Taxen. „Vielen ist das natürlich zu teuer“, sagt ein Fahrer. An diesem Streiktag sei für die Fuhrunternehmer auch nicht mehr zu tun als sonst.

Bernadette Schmidt hinter der Theke am Kaufbeurer Bahnhofs-Kiosk: Sie hofft am Montag auf Kunden von auswärts. Bild: Alexander Vucko

Seit 5 Uhr ist der Bahnhofsladen "Weltpresse" in Kaufbeuren geöffnet. Belegte Semmeln, Muffins, süße Teilchen - Bernadette Schmidt hat für Proviant wie an jedem anderen Montagmorgen auch gesorgt. "Immer mal wieder kommt jemand rein", sagt sie. "Meisten haben die Kunden Fragen. Dass kein Zug fährt, hat dann doch einige überrascht." Man hätte sich natürlich informieren können, sagt die Verkäuferin lächelnd und zeigt auf die vielen Tageszeitungen vor sich auf der Theke. Sie hofft nun, dass sich ihren Proviant tratz der wenigen Kundschaft heute noch verkauft - an die gestrandeten Fahrgäste, Taxifahrer und Kunden von auswärts.